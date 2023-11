Els Beatles publiquen la cançó 'Now and Then' gràcies a la intel·ligència artificial

Els amants dels Beatles estem d'enhorabona. Aquesta setmana s'ha publicat la cançó inèdita 'Now and Then' gràcies a la intel·ligència artificial. Una fita tècnica que permet recuperar una peça fins ara inaccessible per al públic.

La recuperació de la cançó ha estat possible perquè la intel·ligència artificial ha recuperat la veu de John Lennon d'una maqueta gravada als anys setanta al seu apartament de Nova York. Una vegada extreta la veu i separada de la gravació del piano s'ha afegit a la música que la resta de components dels Beatles van compondre l'any 1995.

El programari, desenvolupat per Peter Jackson, també ha aconseguit de fer reviure la guitarra de George Harrison. Paul McCartney ha assegurat als seus fans que la cançó seria l'última del grup. Així doncs, aquí teniu l'enllaç a la cançó per a gaudir-la.