La 'Fira B!' omplirà Palma amb més de 50 actuacions musicals gratuïtes

Palma acollirà la 'Fira B!' del 2 al 4 de novembre amb una programació de 56 actuacions gratuïtes de tots els gèneres musicals, en els escenaris de l'Aljub d'Es Baluard, el Teatre Mar i Terra i Ses Voltes.

Els organitzadors de l'esdeveniment han explicat aquest dimarts en un comunicat que els parlaments inaugurals tendran lloc en l'Aljub a les 20.00 hores i que està prevista la intervenció del director de l'Institut d'Estudis Baleàrics, Llorenç Perelló.

El 2 i el 3 de novembre serà el torn del jazz, indie, rap, música urbana i pop, amb les actuacions de cantautores com Aina Tramullas, Luis Prado, Superkoloritas, Xisk, Corvo o Lia Kali, entre altres.

En canvi, el dia 4, sonaran en els tres escenaris de música de raíz, clàssica, rock i electrònica, de la mà d'autors com Lea Brückner, Figues d'un altre paner, Mantra, Do Natural i Peligro!, entre altres.

També hi haurà activitats orientades al sector professional que comptaran amb la presència de supervisors musicals i tenen com a objectiu ser un espai de trobada i formació i per artistes i de foment per la promoció exterior de músics de les Balears a escala estatal i internacional.

La majoria dels ponents són programadors de festivals i sales destacades com Glastonbury Festival, Primavera Sound, Last Tour, Festival de Jazz de San Sebastián, Le Rocher de Palmer, Budapest Music Center, Athens Music Week, Festival Jodhpur RIFF, entre altres molts.

Pots consultar tota la programació del festival de música i reservar les entrades a través de la web oficial de 'Fira B!'.