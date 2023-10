Es presenta a Capdepera el llibre 'Hotel Laguna, la meva família a la platja', del periodista alemany Alexander Gorkow

El proper divendres, dia 3 de novembre, a les 19.00 hores, es farà al Teatre de Capdepera, la presentació del llibre editat per Documenta Balear, 'Hotel Laguna, la meva família a la platja' del conegut periodista i escriptor alemany, Alexander Gorkow.

La presentació està organitzada per l'associació Capvermell i anirà a càrrec de l'autor del llibre i de Miquel Llull, Pere Joan Tous, Xisco Picó i Miquel J. Flaquer.

'Hotel Laguna, la meva família a la platja'

Existeixen realment els llocs somniats de la nostra infantesa? Després de més de trenta anys, Alexander Gorkow torna al paradís, al poble de Canyamel, a la costa nord-est de Mallorca.

Amb la mare, el pare -un patriarca excèntric i simpàtic- i la germana hi va passar moltes vacances que el varen marcar per sempre. Ara, el 2016, Alexander Gorkow torna a Canyamel com a reporter d’èxit i pare de família. Una tragicomèdia moderna que segueix el seu curs sobre les nostres vacances, d’abans i d’avui, les persones que hi ha a la nostra vida i la nostra eterna enyorança de la mar.

Amb Gorkow descobrim com una part dels alemanys veuen i viuen Mallorca, però també ens descobreix com són i com pensen els alemanys d’ara, i fa que tots nosaltres ens inter­roguem sobre el sentit del turisme en el món actual. Un llibre escrit amb ironia i amor que ens fa reflexionar sobre el passat, el present i el futur de tots plegats. Això sí, sempre amb la Mediterrània al cor.

Alexander Gorkow

Alexander Gorkow (Düsseldorf, 1966) va estudiar germanístiques, medievalisme i filosofia. Des del 1993 treballa al Süddeutschen Zeitung (SZ) a Munic i és un dels reporters, assagistes i entrevistadors de més renom d’Alemanya. Ha estat guardonat amb el premi Theodor Wolff i dues vegades el Deutschen Repor­terpreis. Des del 2009 dirigeix la pàgina tres del SZ. A l’editorial Kiepenheuer&Witsch, Gorkow compta en el seu catàleg amb la novel·la Mona (2007), la col·lecció «Draußen scheint die Sonne» (2008), una selecció de les seves entrevistes, i la novel·la Die Kinder hören Pink Floyd (2021). L’any 2013 va ser l’editor de la col·lecció de poemes In stillen Nächten, de Teo Lindermann.