Arriba a les llibreries 'Qui estima no dorm', la primera traducció al català de Robert Schneider

Nova Editorial Moll publica per primera vegada en català –la 37a llengua a què es tradueix– Qui estima no dorm, novel·la de culte amb la qual es va donar a conèixer, el 1994, l’escriptor austríac Robert Schneider. La presentació d’aquesta obra tendrà lloc divendres, 3 de novembre, a les 19 hores, a la llibreria Rata Corner de Palma, a càrrec del seu traductor, Joan Estrany, el músic Agustí Aguiló i la periodista Maricruz Arroyas.

Inquietant, desconcertat, absolutament original, crua i màgica, Qui estima no dorm va inaugurar la Trilogia de la Vall del Rin de Robert Schneider i ha estat adaptada al cinema, al ballet i l’òpera. Des de la seva aparició es va convertir en un èxit internacional, després que l’original hagués estat rebutjat per 24 editorials.

Des de la primera pàgina sabem que el seu protagonista, Johannes Elies Alder, mor intencionadament d’insomni, amb només 22 anys. A partir d’aquest desenllaç tràgic, Schneider, en un constant diàleg còmplice amb el lector, va desenvolupant la trajectòria del seu personatge, nascut a l’Àustria rural i profunda el 1803 i que posseeix una capacitat auditiva excepcional: «Va percebre les criatures marines, esbrinà el cant dels dofins, el lament gegantí de les balenes moribundes, l’acord d’una enorme mola de peixos, les pessigolles del plàncton, el rebombori de quan els peixos fresen ous».

Aquest do el destina a ser un geni de la música. Però Johannes Elies Alder neix i creix a un ambient hostil, carregat de supersticions, brutal, al qual dones i animals reben maltractaments, on els desastres naturals -o provocats-, com els grans incendis, s’enceben amb els seus pobladors, on la bogeria, la desesperació o el crim es poden desfermar en qualsevol moment. I viurà, sobretot, l’amor impossible per la seva cosina Elsbeth, fins al punt de renunciar al son, per a no deixar d’estimar-la cap de les hores del dia.

Qui estima no dorm es compon de situacions límit, que constantment desassosseguen el lector al llarg de les seves pàgines. Marcat fèrriament per un calendari de celebracions religioses, la existència d’aquest petit poble coneixerà periòdics sotracs, afavorits per l’aparició de personatges extravagants.