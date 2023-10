'Joan March revoluciona el panorama literari mallorquí' és el títol de la crítica de Sebastià Bennàsar al nou llibre de Miquel Segura

Miquel Segura ha publicat una biografia poc convencional de Joan March i Sebastià Bennàsar publica un article crític d'aquest volum a la revista d'Idees, Cultura i Art, Ploma.cat.

«En el llibre el periodista opta per una barreja de gèneres que va de la crònica periodística al reportatge, passant per la biografia i la novel·la de no ficció. De fet, un dels moments més intensos des del punt de vista literari és quan a l’escriptor, que no dubta en alguns moments en entrar dins el llibre i convertir-se en protagonista o opinador, se li apareix la bubota del financer mallorquí», diu Bennàsar.

L'escriptor s'interroga també sobre «I si el llibre explica tantes coses interessants i algunes poc conegudes de March i si a més a més ha conegut aquest èxit de vendes inesperat, com és que se n’ha parlat tan poc?»