Representacions de 'Mori el mal govern' a Pollença

Els propers 27, 28 i 29 d’octubre a les 19.00 hores i a les 21.00 hores, a la Plaça Vella de Pollença, es faran noves representacions de 'Mori el mal govern', coincidint amb els 501 anys del 'Dia de la Destrossa'.

El 29 d’octubre de 1522 més de 500 persones perderen la vida a Pollença a mans de les tropes imperials de l’emperador espanyol Carles V i del virrei Miguel de Gurrea. Entre les persones assassinades hi havia més de 200 dones i infants i moriren cremades, refugiades dins l’església parroquial.

Mori el mal govern

L’any passat es va complir mig mil·lenni del dia més tràgic de la història de Pollença, però també del més mal tractat per la memòria col·lectiva. Aprofitant aquesta efemèride, el doctor en història Pere Salas va voler fer justícia al que va ser la Germania a la Part Forana escrivint i desenvolupant una obra de teatre, 'Mori el mal govern', que es representaria al mateix lloc on succeïren els fets coneguts com el 'Dia de la Destrossa', la plaça Vella de Pollença.

Un any després, el text de l’obra ha vist la llum en forma de llibre editat pel Gall Editor, i serà presentat el 20 d’octubre a Can Llobera. A més, enguany es tornarà a representar l’obra perquè la puguin veure-la tots aquells que l’any passat se la van perdre. L’Ajuntament de Pollença ha col·laborat en l’edició del llibre de Pere Salas.