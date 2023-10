La llibreria Quart Creixent celebra el Dia de les dones escriptores amb la Rowling mallorquina'

El Dia de les Escriptores és una commemoració iniciada a l'Estat espanyol, l’octubre de 2016, per recuperar el llegat de les dones escriptores, fer visible el treball de les dones en la literatura i combatre la discriminació que han sofrit al llarg de la història. La celebració, de caràcter anual, es convoca el dilluns més pròxim a la data del 15 d’octubre, festivitat de Teresa de Jesús.

Per aquest motiu, aquest dilluns 16 d'octubre, a les 19.00 hores, la llibreria Quart Creixent, al carrer Rubí, 5, de Palma; ha organitzat una interessant exposició sobre els tres primers llibres publicats de la saga de fantasia 'El món màgic de Lot', de la mallorquina Joana M. Pastor Perelló. L'autora comentarà tots tres volums: 1. 'Leilani i el nigromant', 2. 'Els dos capitans', i 3. 'La reina Leilani', també avançarà algunes pinzellades de l'esborrany del quart i del cinquè.

Fa unes setmanes Joana Maria Pastor va presentar a la Setmana del Llibre en Català ‘La reina Leilani’, la tercera entrega d'El món màgic de Lot'. Llibre que va ser el segon més venut d'aquesta sisena edició. L’autora tenia una idea dins el cap i va començar a escriure la saga l’any 2018, amb referents tan diversos com ‘El senyor dels Anells’, de Tolkien o ‘L’Illa de les Tres Taronges’, de Jaume Fuster. ‘El món màgic de Lot’ li va sortir a raig. Ho descriu com a «fantasia a la mallorquina».

Joana Maria Pastor explica: «El món màgic de Lot és un món de fantasia on hi ha espases i arcs, castells i màgia… És un escenari fantàstic, però els personatges són reals i tenen emocions, s’enamoren, s’enfaden, pateixen… Escric amb un llenguatge ben proper, tal com xerram amb moltes frases fetes i expressions mallorquines... La tercera entrega inclou un mapa en forma de postal, a més de localitzacions i personatges nous».