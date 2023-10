L'Associació Can Timoner celebra el seu desè aniversari amb una exposició fotogràfica i una performance

L'Associació Cultural Can Timoner celebrarà aquest dissabte el seu desè aniversari amb una exposició fotogràfica i una performance a la seva seu, al carrer S'Aljub núm. 24 de Santanyí.



L'Associació ha explicat aquest divendres que la mostra fotogràfica versa sobre els deu anys de Can Timoner, i es podrà visitar de les 18.00 hores a les 23.30 hores.



D'altra banda, a les 22.00 hores, tindrà lloc la performance 'No som nosaltres que ballem, és l'espai a través nostre' d'Eli Hill & Irene Pons. Finalment, des de les 23.30 hores hi haurà una festa amb música a càrrec del DJ Sor Estiércol.