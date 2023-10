La Biblioteca Pública de Palma Can Sales celebra la vuitena edició del Dia de les Escriptores

La Biblioteca Pública de Palma Can Sales, gestionada per la Direcció General de Cultura del Govern de les Illes Balears, organitza el proper dilluns, 16 d’octubre, a les 18.30 hores, una lectura col·lectiva amb motiu del Dia de les Escriptores, una celebració que enguany arriba a la vuitena edició sota el lema 'El plaer, l’alegria i el riure de les dones'. Es tracta d’una commemoració que promou la Biblioteca Nacional d’Espanya (BNE), juntament amb la Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries (FEDEPE), i Clàssiques i Modernes, Associació per a la Igualtat de Dones i Homes en la Cultura, des de l’any 2016.

Cada any aquesta celebració es du a terme el dilluns més proper a la festivitat de Santa Teresa de Jesús (15 d’octubre) i el que es pretén és reivindicar la tasca i el llegat de les dones escriptores al llarg de la història amb la lectura de fragments representatius de les seves obres.

Per a cada edició es designa una comissària que selecciona el tema a partir del qual es fa una tria de textos d’escriptores de prestigi cultural i social. La comissària d’aquesta vuitena edició és l’escriptora Marta Sanz.

Com cada any la sala d’actes de la BNE encapçala la lectura de fragments de dones escriptores, i a les Illes Balears la Biblioteca Pública de Can Sales —com a biblioteca de la Xarxa de Biblioteques Públiques de l’Estat— en formarà part per vuitè any consecutiu.

L’acte, que s’adreça al públic en general, consistirà en la lectura de breus fragments de textos escrits per autores que parlen sobre el plaer, l’alegria, els sentiments, l’amor i el desamor. Es llegiran i interpretaran textos de dones determinants per entendre la nostra història contemporània. Els més de vint textos seleccionats per la comissària abasten el plaer davant del gaudi de la natura, els viatges, el menjar, els coneixements; el plaer de l’erotisme sense culpabilitat, de la lectura i l’escriptura; l’esmolat somriure de la sàtira i el sentit del humor com a taula de salvació en els temps més dolents…

S’escoltaran les paraules d’escriptores tan indispensables com Emilia Pardo-Bazán, Montserrat Roig o Almudena Grandes, però també tan necessàries com Alfonsina Storni, Carmen Martín Gaite, Mercedes Valdivieso, Luz Pozo o Maria Mercè Marçal.

A més, dimecres, 18 d’octubre, es faran dues activitats per als més petits, primer el contacontes 'La reina dels embulls' a càrrec de la companyia Viatge al món de n’Aina, per a infants a partir de 4 anys, i a continuació un taller d’escriptura de contes per a infants a partir de 8 anys.