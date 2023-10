[ÀUDIO] Catalina Alou: «Ens hem desconnectat del cos, que és el que ens permet viure»

Jaume Pla Forteza ha entrevistat Catalina Alou Font durant l'espai 'Paraules de Blau', a Ona Mediterrània, d'aquest dimarts. La conversa ha girat al voltant del primer llibre d'Alou, 'Dones de llum...'. L'obra és un recull de poemes i il·lustracions fetes amb aquarel·les.

L'autora assegura que el poemari s'ha construït «de manera orgànica. Cada taca es va anar convertint en fulles i després en petites flors. I a poc a poc varen anar sorgint els cossos despullats». A més, Alou explica que els poemes i les il·lustracions sorgiren paral·lelament, a conseqüència de les seves rutines. L'autora comenta que cada dia escriu i que cada dia pinta. D'aquesta manera, va arribar a acumular molt de material. «Tots els continguts sorgiren de manera orgànica i, després, des de la part racional, els hi vaig donar forma i, amb alguns dibuixos i alguns textos, vaig teixir un llibre».

En el moment de fer el llibre, Alou reconeix que tenia «la intenció de cuidar tots els detalls i també de jugar, però no a un joc banal, sinó jugar des de la delicadesa i la fragilitat. Jugar per connectar amb la bellesa. Crec que hi ha una bellesa que és essencial i més profunda que la bellesa superficial. Aquesta bellesa és la que em connecta amb la natura i jo volia que el llibre et generàs la mateixa sensació».

Catalina Alou ha comentat a Jaume Pla que «crear, forma part de la naturalesa humana i el no crear és antinatural» i reconeix que «abans la gent ballava i cantava, però a poc a poc ho hem perdut perquè ens hem desconnectat del cos, que és el que ens permet gaudir de viure. Ara, vivim des del cap i si donam tot el poder a la nostra ment, estam venuts perquè el pensament és capaç de construir paradisos, però també de construir els pitjors dimonis».

Per altra banda, Alou comenta que 'Paraules de llum...' «neix de la necessitat d'agrair el llinatge dels nostres ancestres i el rastre de llum que deixen les dones al nostre pas».

Catalina Alou Font és filòloga catalana i té formació com a ceramista, pintora i terapeuta. Ella mateixa comenta que: «no em sabria definir sense els colors i sempre he alimentat la meva creativitat». És una dona emprenedora que condueix grups de meditació i creativitat des de l'any 2004 i, actualment, organitza grups de meditació que tenen el nom de 'Diàlegs amb la natura a través de la meditació, els colors i la paraula', que desenvolupa a llocs plens d'energia especial, com són el jardí botànic de Sóller, LLuc o Randa, per exemple.

Jaume Pla Forteza condueix 'Paraules de blau' un espai radiofònic emmarcat dins el matinal Bon Dia, d'Ona Mediterrània.

Escolta l'entrevista completa a Ivoox: https://www.ivoox.com/bon-dia-10-10-23-10-30-a-11-00-audios-mp3_rf_117482804_1.html