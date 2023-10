MajorDocs celebra amb èxit la cinquena edició del festival internacional de cinema documental de Mallorca

Més de 2.000 persones han assistit a les sessions programades en el marc de la cinquena edició del festival internacional de cinema MajorDocs, a més del centenar d'assistents a la gala de clausura que ha tengut lloc aquest dissabte a s'Escorxador.

Els documentals 'Al Djanat', dirigit per Chloé Aïcha Boro, i 'Apolonia, Apolonia', dirigit per Lea Glob, han estat guardonats amb els premis del jurat i del públic, respectivament, mentre que 'The dependents' de Sofia Brockenshire ha rebut la menció especial del jurat.

El jurat, format per Avi Mograbi, Sylvie Gadamer i Zeynep Güzel, ha valorat del documental 'Al Djanat' que es tracta d’una pel·lícula que «obre una finestra a un món on la religió, la tradició i la modernitat conflueixen en un exili invertit de la directora». El guardó del jurat consisteix en un premi en metàl·lic de 1.500 euros.

Per la seva banda, el públic ha votat 'Apolonia, Apolonia', dirigit per Lea Glob, com la millor pel·lícula del festival. Es tracta d’un documental que se centra en la figura de la jove artista Apolonia, un dels noms que despunten de l’art contemporani.

MajorDocs

MajorDocs és el primer festival internacional de cinema documental de Mallorca, amb espais dedicats a la creació i als creadors com MajorDocs PRO i MajorDocs EDUCA, un programa que ofereix propostes i metodologies per a promoure el descobriment actiu per part de l’alumnat del cinema com a art, cultura i creació.

El festival vol contribuir en la reivindicació de l'illa com un espai directament connectat amb el sector cinematogràfic, no només destacant Mallorca com a plató de rodatge o punt de partida de projectes sinó també com a lloc on debatre i reflexionar sobre les pel·lícules.

La cinquena edició de MajorDocs ha comptat amb la participació d’una setantena de professionals nacionals i internacional. A les seus ja habituals del festival de s’Escorxador i Cineciutat, enguany s’hi ha afegit l’Estudi General Lul·lià, on s’hi va celebrar la gala d’inauguració.