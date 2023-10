La fotografia de Xavier Ramis i el collage d'Inés Matute arriben a Marratxí

Aquest dissabte s'han inaugurat al centre de Ca ses Monges del nucli marratxiner del Pla de na Tesa dues exposicions fotogràfiques. Es tracta de 'Roma, la ciutat i la gent (de 1956 a 2023)', una mostra fotogràfica de Xavier Ramis i 'Realidades recreadas', obres en collage d'Inés Matute.

Tal com ha explicat l'Ajuntament, es tracta d'una doble exposició que té com a element comú la barreja d'imatges del passat i l'actualitat, amb escenaris de Roma per una part i reinterpretacions de quadres clàssics amb la dona com a protagonista, per una altra.

Les exposicions

'Roma, la ciutat i la gent (de 1956 a 2023)' és un conjunt de 16 fotografies de Xavier Ramis realitzades a Roma entre octubre de 2022 i febrer de 2023, inspirades en el llibre de títol homònim del fotògraf William Klein (Nova York, 1926-París, 2022) amb fotos fetes entre 1956 i 1958, quan va viure a Roma, mentre treballava com a ajudant de Federico Fellini.

Cada una de les fotografies de Ramis va acompanyada d'una altra de Klein, en petit format, que és la que va fer servir de motiu d'inspiració, constituint el conjunt de fotos de la col·lecció una mirada pròpia i renovada dels llocs, ambients i situacions retratats per Klein a Roma, en una revisitació con a tribut al gran mestre de fotògrafs. Cap de les fotografies de l'autor està retocada o editada, sent el producte final el revelatge digital del fitxer en cru, aportant molt més valor a l'obra.

'Realidades recreadas' és un intent de descontextualitzar fragments de quadres clàssics, fotografia antiga i imatges amb la dona com a protagonista. Segons l'artista Inés Matute el collage és la tècnica més lliure en la qual es maneja, i la que, ara com ara, més la gratifica.

Encara que va començar a pintar a l'oli, des de la pandèmia ha centrat la seva obra en la producció de collages, la qual cosa li permet jugar amb tota mena d'imatges per a crear realitats fragmentades i sorprenents, a les quals afegeix pa d'or, negatius fotogràfics, negres i paper de seda.