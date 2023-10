Propostes teatrals a Mallorca per aquest cap de setmana

Abdi K.O.

Companyia Toni Albà

Intèrpret: Toni Albà

On? Teatre del Mar, Palma

Quan? Divendres 6 i dissabte 7, a les 20.00 hores; i diumenge 8, a les 18.00 hores

«Un rodamón, arrossegant un carro amb totes les seves possessions, s’asseu al seu racó preferit del parc on passa les hores. Viu mig d’amagat, fugit de la justícia. Com fan molts sense sostre, parla de la seva vida passada, dels seus temors, de les seves dèries, dels records, dels triomfs o dels fracassos que ha viscut.

Parla de tot això amb la gent que passa per devora ell... o que s’imagina que hi passa, ignorant-lo, invisible com és als ulls dels vianants. Ens explicarà, entre d’altres cosses, que ell, fins no fa gaire, va ser un rei.»

El gran manicomi

Companyia Estudi Zero

On? Teatre Principal de Palma

Quan? Divendres 6 i dissabte 7, a les 20.00 hores

«Estudi Zero treballa la poesia d’Antonina Canyelles amb un plantejament obert, que inclou la interpretació d'una àmplia selecció del seu poemari amb recursos molt diversos. Un procés d’investigació literària en diferents camps: els textos, els significats, les idees transgressores, que van des de l’antifeixisme fins al feminisme.

El gran manicomi és una obra coral interpretada per Pepa Ramon, Xim Vidal, Lourdes Erroz, Pere Mestre, Laura Dalmau, Joseda Ropero i Maria Rosselló, que compta amb la direcció de Pere Mestre que, a més, és el responsable de la dramatúrgia.»

Coordenades per veure la mort d'aprop

Intèrpret: Marina Nicolau

On? Espai el Tub, Palma

Quan? Dissabte 7, a les 20.00 hores

On? Teatre Principal d'Inca

Quan? Diumenge 8, a les 12.00 hores

Activitat inclosa dins el Festival de la Paraula.

«Lectura dramatitzada del text resultat de la residència de dramatúrgia de Marina Nicolau al centre de creació Espai el Tub.

Nicolau parteix de la novel·la del mateix nom de Maria Antònia Oliver per parlar de com ens condiciona el lloc d’on venim. Fins a quin punt és un factor determinant en la nostra vida haver nascut en un lloc o un entorn determinat o som nosaltres els que decidim?»

Els ulls de l'etern germà

Companyia La Perla 29

Intèrprets: Òscar Muñoz i Santi Ricart

On? Auditori de Manacor

Quan? Dissabte 7 d'octubre, a les 19.00 hores

«Virata és un respectat i temut guerrer, conegut amb el nom de llampec d’espasa, que defensa la legitimitat del Rei Rajputa en les cruents lluites fratricides del Regne. Ell sol conduirà els exèrcits reials a la victòria, però en pagarà un preu molt alt: durant la lluita mata sense saber-ho el seu propi germà. La mirada dura i penetrant del germà assassinat a la batalla quedarà de manera inevitable gravada eternament a la seva ànima i ja no coneixerà el repòs ni la tranquil·litat. Virata decideix no tocar mai més les armes ni fer res que pugui restar tanta llibertat a un altre home: l’acció d’un mateix pot afectar negativament l’altre, i mai no és prou justa. Aquesta convicció el farà embrancar en un llarg periple a la recerca de la justícia i la llibertat; l’intent (potser infructuós) de viure en aquest món suspenent l’acció i sense causar efectes en la vida dels altres.

A partir del relat homònim de Stefan Zweig, es presenta aquesta gran faula sobre les accions vitals, el desig, els lligams amb els altres i, en definitiva, sobre com viure en un món compartit. Què és i quines conseqüències tenen les accions dels homes a la terra? On rau la veritable llibertat de l’individu? En ell mateix o en el compromís amb allò que fa?»

Una flor no fa estiu

Companyia LaReforma

Intèrprets: Sebastià Adrover i Salvador Miralles

On? Auditori municipal Porreres

Quan: Dissabte 7, a les 20.00 hores

«L'espectacle Una flor no fa estiu agafa com a eix central la rondalla 'La flor romanial', el viatge que fa en Bernadet per trobar aquesta flor que tot ho cura.

Durant aquest viatge, en Bernadet anirà coincidint amb molts d'altres personatges de la rondallística de Mossèn Alcover que l'ajudaran, o no, a aconseguir la seva fita. És un viatge d'autoconeixement, la seva petita odissea.

Dos actors, amb només dos tamborets i una tarima circular ens mostraran, amb un ritme trepidant, més de 45 personatges, combinant el clown, l'acrobàcia, la comèdia i el drama.

L'espectacle pretén donar valor al llenguatge que trobam a les rondalles. Al llarg de l'obra aniran apareixent tot un seguit de paraules i expressions que han caigut en desús, però que són fàcilment comprensibles i que donen molta vida al nostre vocabulari.»