Joan Miquel Oliver signarà exemplars del nou disc, 'Electronic Devices', a Espai Xocolat

Joan Miquel Oliver torna i ho fa amb Electronic Devices (Oigo Discos, 2023). Oliver no necessita presentacions, parlar d'ell és parlar d'un dels artistes més prolífics del panorama nacional. I és que si bé és veritat que el mallorquí no publica un disc d'estudi de cançons sota el seu nom des del 2018 quan va acabar la trilogia Pegasus, Atlantis i Elektra no ha malgastat ni un segon i ens ha brindat entre moltes coses el disc instrumental Les aventures de la nota LA (2020) el directe Live in my house (2022) o la tan esperada i celebrada tornada d'Antoòia Font amb Un minut estroboscòpica (2022) i la triomfant gira que acompanya el disc.

A Electronic Devices, durant 30 minuts i 10 cançons, Joan Miquel Oliver flirteja entre el pop i l'electrònica i explora les diferents cares. Les emocions estan assegurades des de la primera, 'Es posa és sol', fins a la darrera, 'Georgina', passant pel sentit de l'humor, marca de la casa, que ens presenta la cançó 'Cinquanta euros'. A més, és un pas endavant respecte als anteriors discos amb la col·laboració d'Stefania Lusini a 'Robot Mayordomo' i 'Siento feelings', traslladant-nos a les pistes de ball italianes i que amplia el ja conegut Power Trio d'Oliver a un quartet.

Més enllà del que és musical, cal esmentar la portada del disc, una il·lustració de l'artista Cinta Vidal, i que ja per si sola és una obra d'art. Joan Miquel Oliver signarà exemplars del nou disc a Espai Xocolat dimarts, 10 d'octubre, a les 18 hores.