Aquest dijous es presenta 'Quan t'acorralen les flames', el nou llibre de Pere Antoni Pons

Aquest dijous, 5 d'octubre, es farà a Can Alcover (carrer Sant Alonso, 24 de Palma) la presentació del llibre 'Quan t'acorralen les flames', de Pere Antoni Pons.

A l'acte de presentació hi intervendran Antoni Llabrés, professor de la UIB i membre de la Junta Directiva de l'Obra Cultural Balear i l'autor.

'Quan t'acorralen les flames'

«Per als mallorquins a qui Mallorca ens fa mal —perquè la llengua i la cultura pròpies cada vegada hi són més marginals, perquè el seu patrimoni natural està cada vegada més depredat, perquè no es valora ni es respecta a ella mateixa i, per tant, no es fa valorar ni respectar pels altres—, i potser encara més especialment per a aquells a qui ens fa mal i a sobre ens dedicam a pensar i escriure sobre els conflictes, els tabús i els traumes que la defineixen i la travessen, Mallorca és una mescla de musa desagraïda i deforme, de febre incurable i de malson sociopolític del qual mai no t’arribes a despertar. També, però, és una mescla de passió i d’entusiasme fatals, de font de fascinació inacabable, d’estímul més o menys permanent per no deixar-se doblegar. O per no resignar-te que t’esclafin i et facin desaparèixer», explica Pere Antoni Pons.

'Quan t’acorralen les flames. Mirades sobre les Mallorques d’avui' recopila una selecció d’articles periodístics i d’entrevistes que Pere Antoni Pons ha publicat en la premsa al llarg de l’última dècada. També hi ha una extensa conversa inèdita amb quatre dirigents històrics del PSM. Totes les peces del llibre giren al voltant de quatre temes estructurals i definidors de la societat mallorquina i, per extensió, balear: el mallorquinisme polític; el model econòmic i les seves derivades socials, demogràfiques i mediambientals; la relació amb Espanya i el nacionalisme espanyol; i la cultura a Mallorca.