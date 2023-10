Delícies locals i tradició en la XVII edició de la Fira Dolça d'Esporles

Milers de persones gaudiran aquest diumenge dels productes que oferiran les més de 170 paradetes que ompliran Esporles de dolços, artesania i productes locals.

El municipi celebra aquest 1 d'octubre la XVII edició de la Fira Dolça. Des de les 9:30 hores fins al vespre es congregaran al Passeig del poble forners, pastissers i vinaters.

A més, la fira estarà distribuïda en onze localitzacions (Plaça de l'Ajuntament, Placeta des Jardinet, Plaça des Brollador, Aparcament J. Canonge Garau, etc.) on es podrà gaudir de l'àmplia programació cultural relacionada amb la temàtica. Demostracions de cuina, així com la mítica trobada de brodadores, ballada popular, actuacions musicals amb la participació de Suasi i Pep Noguera, tallers i molt més.

Com ja es tradició, els estudiants del CEIP Gabriel Comas i Ribas i de l'IES Josep Font i Trias com també els majors del Centre de Dia presentaran els treballs realitzats per a aquesta edició de la fira.

El cartell d'aquest any és una fotografia de Margarida Carrió d'un rubiol farcit de diferents sabors, i ha estat dissenyat per Joan González.