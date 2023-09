Antònia Font anuncia una gira per teatres dels Països Catalans: «Ens hem quedat amb ganes de seguir»

El festival Primavera Sound va tancar l'edició del 2022 amb el primer concert de retorn d'Antònia Font. I a aquesta cita multitudinària la va seguir tres concerts més: al Poliesportiu Mateu Canyelles d'Inca, als Concerts de Vivers a València i al Palau Sant Jordi de Barcelona.

Antònia Font va tornar així als escenaris després de nou anys de silenci i va estrenar nou disc, 'Un minut estroboscòpica' (Primavera Labels), amb deu temes extraordinaris, emocionants, que recuperen l'essència i el paisatge sonor de la banda. Un disc que, cal recordar, s'ha convertit en un dels àlbums més escoltats el 2022 en llengua catalana a Spotify i ha estat triat millor disc de l'any i millor disc de pop-rock segons la crítica dels V Premis de la Música Balear - Premis Enderrock 2022. A més, també ha guanyat el premi a millor àlbum en català dels Premis MIN.

No obstant això, per als Antònia Font la tornada s’ha fet curta després de la bona acollida del públic d'arreu dels Països Catalans. Per això, després d’aquests concerts de gran format, «ens hem quedat amb ganes de seguir però d’una manera més íntima, petita i propera», expliquen. Així, han elaborat una gira per teatres d'arreu del territori per al 2024. Les entrades es podran adquirir a partir de les 11 hores del 3 d’octubre a la web antoniafont.cat.

La gira per teatres d'Antònia Font 2024

26.01 / Sant Cugat del Vallès / Teatre Auditori

27.01 / Granollers / Teatre Auditori

08.02 / Barcelona / Palau de la Música

29.02 / Palma / Auditorium

01.03 / Palma / Auditorium

09.03 / Reus / Teatre Fortuny

07.04 / Manresa / Teatre Kursaal

03.05 / Vic / L'atlàntida

04.05 / Vic / L'atàntida

16.05 / Sabadell / Amfiteatre embassa't

15.06 / València / Palau de les Arts

21.07 / Talarn / Talarn music experience

27.07 / Tarragona / Auditori camp de mart

02.08 / Roses / Sons del món

08.08 / Sant Feliu de Guíxols / Porta ferrada

04.10 / Andorra / Auditori Escaldes

30.11 / Viladecans / Atrium

14.12 / Girona / Auditori