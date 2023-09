O-Erra, Pèl de Gall i Júlia Colom lideren les nominacions del públic als Premis Enderrock de la Música Balear 2023

Aquest dijous ha arrencat la segona volta de votació popular dels Premis Enderrock de la Música Balear 2023, que es mantendrà oberta fins al 8 d'octubre. La gala de la sisena edició d'aquests premis tendrà lloc el divendres 20 d’octubre a les 21 hores al Teatre Principal de Palma.

La primera ronda de les votacions populars s’ha tancat amb l’elecció d’una trentena de finalistes, liderada pels mallorquins O-Erra i els menorquins Pèl de Gall, amb quatre nominacions cadascun, la valldemossina Júlia Colom amb tres i la felanitxera Maria Hein amb dues.

El disc 'Miramar' (La Castanya, 2023) de Júlia Colom ha estat elegit Millor Disc de l’Any segons la crítica dels VI Premis Enderrock de la Música Balear 2023. La trentena de periodistes especialitzats també han distingit 'Espurnes i coralls' (Segell Microscopi, 2023) de Mar Grimalt com a millor disc revelació i Jota de morir (Propaganda pel Fet!, 2022) de Marala com a millor disc de folk.



El darrer disc del grup palmesà Da Souza, 'Dies d’attrezzo' (Bankrobber, 2022) també ha estat reconegut per la crítica com el millor disc de pop-rock de la temporada 2022-23 i el segon disc d’Amulet, 'Petit viking' (Segell Microscopi, 2023) rebrà el premi al millor disc de cançó d’autor.



D’altra banda, la darrera proposta musical de Cris Juanico, juntament amb l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, 'Altament sensible' (RGB Suports, 2022) recollirà el Premi Especial del Jurat. El cantant menorquí reprodueix els temes més carismàtics de la seva trajectòria, tant amb el grup Ja T’Ho Diré com en solitari, i els vesteix amb sumptuosos arranjaments simfònics de Miquel Àngel Aguiló.

A la presentació de la sisena edició de la gala dels Premis Enderrock de la Música Balear han assistit Karlus, Júlia Balaguer de Terra i Sal, José Maria Nuñez de Cuarto Creciente, Ferran Pi, Vicenç Calafell i Àngel Exojo de Fades, Mar Grimalt, Antoni Mulet 'Amulet', els Sacrogermen, Pedro Inglés de Milana, Pep Suasi o Bernat Xamena; a més de diversos representants de la indústria musical balear.



El Grup Enderrock també ha fet públics els tres premis especials atorgats per la revista:

rebrà el Premi Enderrock d’Honor. La vila de Valldemossa va donar nom a la banda mallorquina més internacional, Els Valldemossa (1959-1973), que ha celebrat els 50 anys de la publicació del seu primer àlbum en català, 'Canten el folklore de Mallorca' (Belter, 1972). Joan Company , director de la coral de la Universitat de les Illes Balears recollirà el Premi a la Trajectòria. El gran referent del cant coral i fundador de la Coral Universitat de les Illes Balears ha dirigit al llarg de la seva trajectòria l’Orfeón Donostiarra, el Coro Nacional de España o el Coro da Camera italià.

, director de la coral de la Universitat de les Illes Balears recollirà el Premi a la Trajectòria. El gran referent del cant coral i fundador de la ha dirigit al llarg de la seva trajectòria l’Orfeón Donostiarra, el Coro Nacional de España o el Coro da Camera italià. Miquel Jaume, fundador del grup Trui, el Premi a la Personalitat. El fundador de l’empresa familiar Trui Espectacles, creada ara fa mig segle, ha estat pioner en la promoció i creació d’espectacles a escala nacional i internacional, i actualment gestiona l’espai de Son Fusteret i el Teatre Trui.