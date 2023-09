El cicle TardOral se celebrarà de setembre a desembre

El Consell de Mallorca, a través de la Fundació Mallorca Literària, ha presentat aquest dilluns una nova edició del Cicle d'Oralitats TardOral. El cicle tendrà lloc de setembre a desembre i girarà al voltant de la paraula dita i la seva importància com a eina de comunicació i de transmissió de cultura «en un context en el qual les persones ens comunicam més que mai, però parlam cara a cara manco que mai».

La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha destacat la importància d'aquest tipus de cicles que posen el focus en la cultura de l'illa i ha explicat que es tracta d'una programació molt diversa pel que fa a llenguatges i formats: hi haurà música, teatre immersiu, xerrades, activitats infantils i diverses trobades al voltant de la taula per a reivindicar la cançó com a espai de trobada.

Amb aquest cicle, així com amb el treball que fa la Fundació a través del Museu de la Paraula, Casa Pare Ginard a Sant Joan, el Consell de Mallorca vol fer incidència en la importància de l'oralitat en la transmissió del patrimoni immaterial. Una transmissió que avui dia pren la forma de propostes artístiques innovadores, que parteixen de la cultura d'arrel, però que utilitzen formats i llenguatges actuals, a partir dels quals és com avui dia es pot donar a conèixer aquest patrimoni oral.

La directora de la Fundació Mallorca Literària, Carme Castells, ha explicat que el concert central d'aquesta edició serà l'oferit per Maria del Mar Bonet a Sant Joan, 'Saba de terrer', una proposta en homenatge al Pare Ginard, basada en les tonades i cançons recollides per Ginard en el Cançoner Popular de Mallorca. Es tracta del repertori del disc homònim que la cantant publicà l'any 1979, tot reivindicant la figura i el mestratge del folklorista i escriptor, i que ara sonarà per primer cop a Sant Joan, poble natal de l'autor.

En l'apartat musical, TardOral recull una bona selecció de propostes noves vingudes d'altres territoris, amb especial èmfasi en propostes que lliguen tradició amb contemporaneïtat, com a camí que garanteix la perpetuació de l'arrel de manera significant en l'actualitat: l'estrena a Mallorca dels madrilenys Ruiseñora (grup de folk/electrònica basat en jotes i saetes castellanes), el duet format per Sanjosex & Belda en el projecte 'Càntut' (pop contemporani i arrel tradicional catalana) i la presentació del nou disc 'Substrat' de Guillem Ballaz (revisitació des de l'arrel de la cançó de pandero i cant redoblat eivissenc).

Un altre aspecte destacat d'aquesta edició és la consolidació del Sopar de Cantadors i Cantadores, una experiència iniciada l'any passat a Can Tronca, amb gran èxit de participació i gaudi. Així mateix, en aquesta ocasió es programarà també un dinar de l'Hostal Càntut (Premi Nacional de Cultura 2022), que permetrà conèixer de primera mà la proposta inspiradora d'aquesta cita. Cal tenir en compte, a més, la continuació del Taller de Glosa dins de l'Aula Folk de la FML, com a taller orientat a fomentar la tècnica d'improvisació oral i el gaudi compartit d'aquesta.

Nit de les Ànimes

Com cada any es posarà un focus d'atenció a la festivitat de Tots Sants amb una sèrie de propostes per a divulgar els rituals propis d'aquestes dates: activitat familiar 'Paratge lúdic: entre llums i ombres' i campanya anual 'A Mallorca Nit de les Ànimes' per a biblioteques i centres educatius i la sessió 'Vetlar la mort' que tendrà lloc a Sant Joan, amb taller de cianotípia negra.

Podeu consultar tota la programació detallada al web mallorcaliteraria.cat.