Literanit, la nit de la literatura, es farà dissabte 30 de setembre a totes les Balears, Catalunya i València

Literanit és un festival multidisciplinari centrat en la literatura i tots els seus vessants. Promogut des del 2019 per la Institució Francesc de Borja Moll, té com a objectiu principal fomentar la lectura i dinamitzar el circuit cultural de les Illes Balears. Literanit esdevé un espai de trobada entre creadors, gestors, productors i altres agents culturals en el que repensar la relació de la societat amb la literatura des de diferents punts de vista.

Literanit s’estructura entorn d’una programació que inclou xerrades, taules rodones, presentacions, recitals poètics, lectures, concerts, conta-contes, slam poètics, glosades i representacions teatrals, entre d’altres. Un itinerari compost per activitats simultànies pensades per arribar a tothom.

Aquesta cinquena edició, que duu per títol 'Literatura i cinema. Territoris compartits', tendrà lloc el dissabte 30 de setembre de 2023 a totes les Balears, Catalunya i València. El festival esdevindrà, segons els seus impulsors, «un espai per reflexionar sobre les interseccions d’aquests dos llenguatges artístics al llarg de la història i per debatre al voltant de les creacions contemporànies que exploren l’univers audiovisual i literari. Espais de tot tipus seran els encarregats d’acollir les activitats, tot ajudant a crear un itinerari dinàmic i obert que promou la descentralització de la cultura i la participació social».

Convidats com Biel Mesquida, Laura Gost, Sebastià Portell, Laia Malo, Mariona Forteza, Maria Antònia Massanet, Sebastià Alzamora, Aina Fullana,Emili Sànchez-Rubio, Alba Casaramona, Margalida Mateu, Aina Zuazaga, Clara Ingold, Santiago Beruete, Albert Herranz, Miquel Àngel Llauger, Bàrbara Sagrera, Damià Rotger, Catalina Florit, Carme Cloquells, Rotger Pistola i molts han format part del festival.