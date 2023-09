Sa Rocketa Festival presenta la 21a edició amb un cartell excepcional encapçalat per Pirat's Sound Sistema

Sa Rocketa Festival arriba enguany a la 21a edició i ho fa amb cinc escenaris plens d'artistes que asseguren una jornada d'èxit. Com de costum, podrem gaudir del festival el primer dissabte d'octubre (dia 7). Així, a partir de les 17 hores, la Factoria de So -a Son Llaüt, Santa Maria- s'omplirà de bona música i millor ambient amb un cartell excepcional encapçalat enguany pel grup de reggae català Pirat's Sound Sistema.

Deaf stage : Abetat, Kram, Deluigi, Two M, Kolauw Jaez, Loehen.

: Abetat, Kram, Deluigi, Two M, Kolauw Jaez, Loehen. Zona Mufasa Soundsystem : Ital Brothers, Dub Inmersion, Fuaka, Moldevik, Baodub feat Jahwind.

: Ital Brothers, Dub Inmersion, Fuaka, Moldevik, Baodub feat Jahwind. Escenari Quim Guironell : Metacorc, Zevo, La Rage, Ca Rater.

: Metacorc, Zevo, La Rage, Ca Rater. Escenari Gori Negre : Sweet Poo Smell, Spunky Clappers, La Sekta, Hermano L.

: Sweet Poo Smell, Spunky Clappers, La Sekta, Hermano L. Escenari Sa Rocketa: Xaranga 1 ronda+, Batucada Saravá, Bantón Circus Show, Astronautes Estrellats, Dimonis de sa Factoria de So, Grollers de sa Factoria, Negre, Perkuloma, Saïm, Fundación Francisco Frankenstein, La Gran Orquesta Republicana, Wateq B2B Delosantos, Pirat's Sound Sistema.

Durant tot l'any, la Factoria de So fa feina perquè Sa Rocketa Festival sigui una realitat. «La il·lusió, les ganes i la caparrudesa col·lectiva així com el suport de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí i d'altres entitats i la generositat de molta gent fan que el dissabte 7 d'octubre es dugui a terme el festival Sa Rocketa, que com cada any marca l'inici del nou curs de Factoria de Músics», expliquen.

L'organització de concerts ha estat una de les activitats que s'ha dut a terme a la Factoria de So des dels seus inicis. Després de quatre anys de funcionament, l'any 2001, juntament amb la Direcció Insular de Joventut del Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Santa Maria del Camí s'organitzà el primer Sa Rocketa Festival amb uns objectius que a dia d'avui es mantenen: Donar una oportunitat als grups novells de mostrar la seva feina, en bones condicions i en un entorn de festival al qual normalment no poden accedir; Crear un espai de relació i trobada per tota aquella gent significativa dins el món de la música; Oferir un espai gratuït on tots els joves de Mallorca puguin gaudir de música feta per professionals i deslligada dels circuits més comercials; Donar a conèixer les instal·lacions de Factoria de So, i sobretot, la capacitat de feina i sacrifici de la seva gent. Des de l'edició de 2002, a més, Sa Rocketa Festival marca l'inici del nou curs de Factoria de Músics.

Des de 2012, però, el Consell de Mallorca decidí unilateralment no continuar donant suport al Festival i, per tant, des d'aquell moment aquest es finança íntegrament amb el que obtenen de les consumicions i el menjar que se serveix durant el festival i amb la col·laboració a nivell d'infraestructura de l'Ajuntament de Santa Maria del Camí. «Això dificulta molt el fet de mantenir que el festival sigui gratuït per a tothom i per tant fa que sigui més important que mai que la gent col·labori consumint productes del Festival i no opti pel botellot ja que si ho fa només contribueix perquè el festival no sigui viable», remarquen.