Neix el web discos.cat amb tota la música en català en suport físic

La Diada de l’11 de Setembre s'ha activat el nou portal web discos.cat on, per primera vegada, es poden comprar tots els discos en català o de música instrumental catalana disponibles en format físic (CD, LP, DVD,…). Les comandes des de qualsevol població dels Països Catalans es rebran en 24 hores, i també s’acceptaran compres des de qualsevol punt d’arreu del món. A discos.cat es troba agrupat tot el catàleg de música en català i música instrumental catalana de més de 150 segells: actualment més de 3.500 referències discogràfiques de tots els estils musicals, que comprèn tant novetats com fons de catàleg a preus especials.



Discos.cat presenta els continguts seleccionats en vuit contenidors estilístics de pop-rock, música urbana i electrònica; jazz i blues; folk i rumba; cançó d'autor i melòdica; clàssica, contemporània i antiga; sardanes, música de cobla i havaneres; i bandes sonores, música de festa i altres estils. El portal web s'actualitzarà setmanalment a partir de les novetats discogràfiques dels segells registrats, i s'enviarà un butlletí amb les incorporacions a tots els clients que ho desitgin. El web permet fer prevenda de discos abans de la data de sortida.



Com a oferta de benvinguda, durant el de setembre, totes les comandes rebran un disc sorpresa de regal.



Discos.cat és un projecte empresarial i de servei cultural nacional impulsat pel Grup Editorial Enderrock i Discmedi Distribucions Discogràfiques.