Viasona fa pública una nova plataforma que permet conèixer quins grups de música en català són tendència

Aquest divendres, 8 de setembre, el mitjà digital de la música en català, Viasona, celebra el 13è aniversari i ho fa amb el llançament d’una nova plataforma creada a partir de big data que permet analitzar i fer un retrat d’aquells grups de música i cantants en català que són tendència.

El que fa aquesta innovació tecnològica és analitzar la navegació dels usuaris i recopilar informació sobre l’ampli conjunt d’artistes i grups d’arreu dels Països Catalans registrats a Viasona per tal d’examinar-ne l’impacte i la popularitat. El número d'impactes de cada grup és la suma de visites a les seves lletres, discos i fitxa, a més de les notícies, actes de l'agenda i llibres relacionats amb el grup. Tot plegat ha estat possible gràcies a la gran quantitat de dades que emmagatzema el mitjà després de 13 anys sent un referent com a portal i revista musical. Actualment Viasona té indexats 6.823 grups, 18.836 àlbums i 112.176 cançons.

Es tracta d’una eina inèdita perquè no només permet veure a temps real quins són els grups de música en català més consultats sinó que es pot fer una anàlisi comparativa i evolutiva que fins ara fins ara cap altra plataforma permetia fer de manera pública. Els motius de la popularitat poden ser diversos: des de l’impacte d’una campanya de comunicació fins a l’impacte d’un fet d’actualitat relacionat amb l’artista o grup.

L’objectiu és que aquesta pugui ser una eina útil per a programadors musicals, discogràfiques, productores, agències de management i, en definitiva, per a tota la indústria musical per tal de detectar el talent emergent i consolidat, i tenir un nou sistema d’avaluació de l’impacte, l’èxit i el posicionament dels artistes i grups de música en català.

El projecte Viasona

Viasona va néixer com un projecte inèdit el 8 de setembre de 2010 amb l’objectiu de recopilar, ordenar i catalogar tota la música en català a partir de les seves lletres. Un patrimoni immens en el temps i l’espai, mai catalogat de manera tan precisa com fins ara.

Després de tretze anys de feina intensa, el motor de cerca del portal permet als usuaris extreure tota mena d’informació associada a la música en català: producció completa d'un artista, els seus enllaços a les xarxes socials i a les principals plataformes de reproducció de música i vídeos i botigues en línia, el catàleg complet d'una discogràfica, els discos i cançons d'un any natural i, fins i tot, cercar per zona geogràfica o una paraula concreta (el nom d'una ciutat, un mes de l'any, un nom propi, etc.) o frase sencera i descobrir les cançons que en parlen. A més, també incorpora un buscador que permet acotar la cerca per un determinat període d’anys concrets i descobrir grups, àlbums i lletres a l’atzar.

El digital també inclou un apartat de Revista que recull les novetats del panorama musical català: novetats discogràfiques, música en directe, tecnologia aplicada a la música, festivals, així com una Agenda de concerts i tot allò que pot interessar a un melòman informat. A més, des del 2018, el web va incorporar a la seva Enciclopèdia un Índex d’Himnes esportius catalans amb l’objectiu de visibilitzar la riquesa d’aquesta varietat de música popular que vincula els aficionats amb els valors d’un club esportiu. Tanmateix, al setembre de 2020 es va inaugurar la secció de Sèries de TV, que indexa les lletres i vídeos de les cançons de més de 200 sèries de dibuixos animats en català, emeses a les darreres dècades per les diferents televisions dels Països Catalans. I més recentment, al febrer de 2021, també va incloure un apartat de Goigs que indexa més de 1.100 lloances a diverses figures religioses i temàtiques d’arreu dels Països Catalans, per posar a l’abast un ric camp musical en el temps de gran valor patrimonial. Més recentment, des del passat mes de setembre de 2022, Viasona acull una secció de Llibres relacionats amb la música en català o que són obra de músics d’arreu dels Països Catalans.

L'any 2019 es va estrenar la versió en occità de Viasona que porta per nom Trobasons, i que ja recull més de 16.600 cançons en aquesta llengua. El desembre de 2020 es va presentar la versió en euskera que s'anomena Musikasten, que al seu torn recull més 15.000 cançons en aquesta llengua.