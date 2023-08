Important participació mallorquina en la Vila del Llibre de Malgrat de Mar

Aquest cap de setmana, Malgrat de Mar (Maresme) acull una nova edició de la Vila del Llibre. El poble és per segon any consecutiu l’escenari d'aquest festival literari que atorga protagonisme al llibre i l’imaginari que l’envolta. 'El català, d'aquí i d'allà, molt a dir i molt per llegir' és el lema d'aquesta edició, que torna a tenir la malgratenca Assumpta Mercader, narradora, actriu i titellaire, com a comissària de Malgrat Vila del Llibre.

Entre els noms propis de Malgrat Vila del Llibre destaquen Josep Piera, premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Joan-Lluís Lluís i el malgratenc Jaume Aubanell, entre d'altres.

La participació mallorquina és prou nombrosa. Hi seran l'escriptor Sebastià Bennàsar, el glosador Mateu Matas, 'Xurí, la cantant Manena Duel i el director de dBalears, Tomeu Martí que ofereix una conferència titulada 'Català a les Illes Balears: resistir als vells i als nous atacs'.

Sobre la Vila del Llibre

La Xarxa de Viles del Llibre de Catalunya (www.viladelllibre.cat) és un moviment de turisme cultural que té com a objectiu difondre la cultura a través de la literatura i els oficis del llibre. Impulsat per VilaDelLlibre.CAT, la Xarxa neix per convertir-se en motor social i econòmic, i al mateix temps, generar un impacte positiu en el territori i en la vida dels ciutadans.

És una iniciativa que té el llibre com a motor per transformar i redescobrir un territori, enriquint el seu poble a través d’una proposta cultural creativa i de qualitat. La Xarxa de Viles del Llibre de Catalunya vol ser referent en un model d’economia circular que fomenta la sostenibilitat i que promou l’accessibilitat cultural més enllà de les grans ciutats.