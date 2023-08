Arriba la sisena edició de la mostra de cinema LGTBIQ+ a Mallorca

La sisena edició de la mostra de cinema LGTBIQ+ de Balears 'Out!' tendrà lloc entre els dies 20 i 28 de setembre i comptarà amb 19 títols; en concret, tres llargmetratges de ficció, dos documentals i 14 curtmetratges.

L'organització de l'esdeveniment ha explicat aquest divendres en un comunicat que la mostra començarà a les 20.00 hores al Teatre Xesc Forteza de Palma i que la gala inaugural serà presentada pels actors Gipsy Nelo Peeters i N'ejú. Així mateix, la presentació comptarà amb l'actuació del grup FADES.

La pel·lícula amb la qual s'obrirà el certamen serà 'Two Eyes' (Estats Units, 2020), dirigida per Travis Fini, un crític cinematogràfic que segueix a tres personatges en tres períodes diferents, amb una connexió «profunda i atemporal», tot explorant el tema del gènere, l'amor, el dolor i «el poder de l'art per a transcendir el temps».

Quant als curtmetratges, en total s'han presentat 70 peces a concurs, de les quals s'han triat 14, nou curts i cinc documentals, per a competir al certamen. Entre ells, destaquen tres cintes mallorquines, 'Un diumenge qualsevol', d'Eugenia Sampedro; 'Les coses que mai et vaig dir', de Marina Rueda; i 'Gènesi', d'Ester Moyà.

Enguany, per primera vegada, la mostra comptarà amb un jurat de tres professionals del món del cinema: la cineasta i directora d'Ibicine, Helher Escribano; la directora de producció Virginia Galán i el realitzador Gerard Voltà, que decidiran quins són el Millor Curtmetratge de Ficció i el Millor Curtmetratge Documental.

A més de les produccions, aquesta edició inclou activitats com l''Out Jove', una trobada amb cineastes mallorquins dirigitda als centres educatius, amb l'Associació Ben Amics, Cinema Postiu, coorganitzada amb l'associació ALAS Salut i Sexualitats i Interseccionalitat al Cinema Queer.