Convoquen el 44è Certamen d'Arts Plàstiques i Visuals Vila de Binissalem 2023

El Casal de Cultura Can Gelabert convoca el 44è Certamen d'Arts Plàstiques i Visuals Vila de Binissalem. El certamen és dirigit a artistes de qualsevol nacionalitat i residència que treballin qualsevol dels àmbits de les arts plàstiques i visuals com són la pintura, l'escultura, el dibuix, la fotografia i tècniques plàstiques i visuals. Els participants podran presentar les seves propostes fins al 8 de setembre a les 20.00 hores en el Casal de Cultura Can Gelabert.

La direcció del Casal de Cultura Can Gelabert designarà un jurat, format per professionals del camp de les arts plàstiques i visuals, els quals decidiran quines són les obres guanyadores dels següents premis:

- Primer premi: 2.500 euros i una exposició individual al Casal de Cultura Can Gelabert i a la Sala del Centre de Cultura Can Jeroni de Sant Josep de la Talaia (Eivissa).

- Segon premi: 2.000 euros.

- Premi especial Michael Horbach a la millor obra fotogràfica: Una estada de 6 setmanes a Colònia (Alemanya) a l'allotjament patrocinada per la Fundació Michael Horbach i 1.000 euros per la producció de l'obra i la possibilitat d'organitzar una exposició a la sala de la Fundació.

El premi especial no es podrà acumular als dos primers.

Per qualsevol dubte o més informació podeu contactar a través del correu cangelabertdelaportella@gmail.com o al telèfon 971 88 69 96 de dilluns a divendres de 18.00 a 21.00 hores.