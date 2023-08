FADES: «Volem acabar amb l'odi i la persecució a les persones dissidents i no normatives»

FADES és el fenomen del moment. En Ferran, en Vicenç i n'Àngel defineixen FADES com un producte 100 per cent generació Z que té les xarxes socials com a aliades, i que atorga una nova perspectiva a la «performance» en català. El projecte neix per la necessitat de tenir un grup fet a Mallorca, en català, i amb una estètica obertament queer.

El passat mes d'abril es va publicar el seu primer àlbum, 'Amigues i Autotune', que els ha portat a actuar a la festa de l'aniversari del Bar Flexas de Palma, al Correplaces de Manacor, a l'Orgull de Felanitx, al festival MoboFest, i a Barcelona en diverses ocasions.

Qui sou i com va néixer el projecte FADES?

Àngel: Som en Ferran Pi, en Vicenç Calafell i n'Àngel Exojo. Ens vàrem conèixer quan jo (n'Àngel) vaig venir a estudiar un any a la UIB. El projecte va néixer perquè li vaig dir a en Ferran que abans de morir, entre altres coses, volia fer una cançó. En Ferran ja feia música i coneixia en Vicenç de feia temps. A la MoboFest del 2022 en Ferran i en Vicenç varen dir, fent broma, que seria increïble tocar allà l'any vinent. L'endemà em vaig aixecar i ja teníem un grup de música! La primera cançó va ser un remix que en Ferran ja tenia fet de la cançó 'Idò un cafè', de Maria Hein.

En tot cas sou unes Fades molt dolces, no?

Vicenç: Jo diria que som unes fades molt salades! (riuen). Som unes «mamarratxes» i molt activistes, i a part dos de nosaltres salam quan xerram, perquè som mallorquins.

Com definiu la música que feis?

V: Tenim moltes influències, perquè cadascun té una personalitat molt diferent i beu de diferents fonts musicals. En Ferran beu, per exemple, del rap americà, n'Àngel del pop i el k-pop i jo d'artistes més urbans com Bad Gyal o la Zowi, o de música mexicana.

Nosaltres duim les tendències musicals modernes al panorama musical català i mallorquí, i amb referents LGTB.

FADES és un grup amb consciència lingüística i reivindicació LGTBIQ+?

Ferran: Sí. D'una banda, hem de tenir en compte que tots tres som estudiants de filologia catalana i, per tant, tenim molt present que és important reivindicar la nostra llengua, i sempre parlam entre nosaltres que la música que facem en un futur serà sempre en català. D'altra banda, FADES va néixer en part perquè ens feia falta un referent LGTB que fes música en català i que difongués una estètica obertament LGTB. A partir d'aquí, teníem clar que volíem reivindicar el col·lectiu LGTB.

Heu publicat un disc, 'Amigues i autotune', quina acollida ha tengut entre el públic?

À: El disc ha tengut una molt bona acollida, molt simpàtica. Estam molt agraïts i ens hem sentit molt acollits pel públic, tant pel fet de fer música en català com pel fet de reivindicar la nostra orientació sexual i els nostres valors. Darrerament, ens han sortit molts concerts, i cada vegada en tenim més. No volem deixar de fer-los perquè ens encanta aquest ambient, i estam molt contents, sobretot, d'haver actuat a la Mobo, que era, podríem dir, el nostre somni.

Recentment, a un concert a Esporles, vàreu cridar «fora feixistes i homòfobs» i la regidora de VOX es va sentir al·ludida i diu que vos denunciarà... què en pensau?

V: Aquesta pregunta em toca de prop perquè jo som d'Esporles. Fades va néixer perquè tots tres tenim valors molt clars que reivindicam per lluitar contra l'homofòbia i el feixisme, així com qualsevol altra actitud opressora que vengui de la dreta i la ultradreta. Si la regidora de VOX es va sentir al·ludida quan vàrem dir «fora feixistes i homòfobs» (cosa que no amagam; no volem gent així al nostre públic), potser s'hauria de replantejar la seva ideologia, perquè realment no l'apel·làvem a ella en concret, de fet no sabíem que hi era. Nosaltres tenim uns valors i una actitud molt clara, que no es pot assenyalar com un discurs d'odi, sinó tot el contrari: el que volem és precisament acabar amb aquest odi i amb aquesta persecució a les persones dissidents i no normatives. Si ens vol denunciar que ho faci, nosaltres pensam que perdrà el judici.

Com vos va l'estiu quant a actuacions?

F: Molt bé! Hem fet molts concerts i a tots hi hem trobat un públic molt entregat, i molta gent que se sap les lletres, cosa que ens sorprèn especialment quan actuam a Barcelona, ja que som un grup que s'ha gestat bàsicament a Mallorca. No ens esperàvem aquesta rebuda tan bona! Ens prenem els concerts com una festa, però a la vegada tenim present que és una feina i que cal un poc de disciplina. Però ens ho passam molt bé.

I en el futur més immediat que hi ha? Concerts, nou disc, festivals...

F: Ja tenim en marxa el següent disc, de fet ja el tenim gairebé acabat. Al mes de setembre farem més concerts: dia 8 de setembre actuarem al Poblenou i dia 23 de setembre actuarem a Palma. També tenim concerts programats per als mesos d'octubre i novembre, així que no ens podem queixar!