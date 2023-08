Ha mort l'escriptora i activista feminista i antifeixista sarda Michela Murgia als 51 anys

L'escriptora i activista sarda Michela Murgia ha mort aquest dijous a Roma als 51 anys. La dramaturga, assagista i columnista va anunciar el mes de maig passat que tenia un càncer de ronyó irreversible en estadi quatre i que li quedaven «mesos de vida».

Compromesa amb el feminisme, l'antifeixisme i els drets civils, una de les seves obres més importants és 'L'acabadora', que té traducció catalana --una obra sobre l'eutanàsia i l'adopció als anys 50 que li va valdre un gran reconeixement de crítica i públic--, també estava compromesa amb el moviment feminista, l'independentisme sard i els drets civils.

També en la lluita contra el feixisme, protagonista d'una de les seves obres més populars i icòniques: 'Instruccions per fer-se feixista'. Un text que exposa com el pensament feixista apel·la a les pors més bàsiques de la societat i acaba marcant l'agenda política. I també com és de fàcil que, sense adonar-nos-en, puguem tenir comportaments o fer afirmacions que estan molt a la vora del feixisme.

El llibre inclou un qüestionari amb afirmacions que ens posen davant del mirall perquè comprovem si en nosaltres mateixos tenim actituds feixistes. L'autora advertia que el feixisme tenia la capacitat «de contaminar-ho tot».

Michela Murgia també ha estat molt crítica amb la gestió europea de la immigració.