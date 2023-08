El Govern espanyol vol que la Rumba Catalana es canviï el nom pel de 'Rumba Espanyola' per donar suport a la candidatura a Patrimoni de la Humanitat

La Plataforma per la Defensa de la Rumba Catalana ha denunciat les dificultats que hi posa el ministeri espanyol de Cultura per a declarar el gènere musical com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per part de la Unesco.

El ministeri de Cultura, amb Miquel Iceta al capdavant, vol que la Rumba Catalana es canviï el nom pel de 'Rumba Espanyola' per donar suport a la candidatura a Patrimoni de la Humanitat.

El president de la Plataforma, Amadeu Valentí, ha explicat que la denominació 'catalana' és el que està embussant el procés, un fet que considera «incoherent» per a totes aquelles famílies que han treballat per a fer-ho possible. «Som gent de cultura, treballam a nivell municipal i per a les institucions. Que ens facin això, no ens ho mereixem», ha lamentat. Per a Valentí renunciar a la distinció de 'catalana' representa «mutilar l'art i llevar la seva identitat a una música creada i desenvolupada a Catalunya que ells haurien de secundar i acariciar».

Fet diferencial

Valenti Almirall, en declaracions en la ACN, ha destacat que el distintiu de 'catalana' tracta d'un fet «diferencial» d'aquest gènere i que representa «la filosofia de vida del poble gitano català, a qui no se li ha de llevar els seus orígens.» Per tot això, ha reafirmat que no cediran, ja que es tracta d'una denominació que homenatja els seus creadors, tant els que estan vius, com els que no. «Fa vuit mesos que treballam en aquest tema, gràcies a les forces polítiques i també a molta altra gent, no el llevarem», ha insistit.

Ministeri de Cultura

El Ministeri de Cultura espanyol ha negat que hagi demanat específicament que no s'inclogui el terme 'catalana' en la candidatura, encara que ha admès que en les diferents trobades amb els promotors els han transmès que una candidatura internacional amb «diverses comunitats autònomes» tendria més possibilitats de prosperar. A part, també recorden que cada Estat només pot presentar una candidatura cada 2 anys, a més de la rumba catalana també estan en procés la jota, la cultura sidrera, la transhumància i les catifes de flors.

Suport del Parlament de Catalunya

El Parlament ha mostrat el seu suport a la candidatura de la rumba catalana perquè sigui declarada patrimoni cultural i immaterial de la humanitat per la Unesco. El mes d'abril passat el Parlament va aprovar de manera unànime la candidatura de la Plataforma per la Rumba Catalana. El Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar una declaració institucional en la mateixa línia el passat 31 de març.

«La rumba catalana no es retira»

«La rumba catalana no es retira» i continua decidida a arribar a la Unesco per convertir-se en Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, malgrat les traves per part del Ministeri de Cultura que denuncia el president de la Plataforma per la Defensa de la Rumba Catalana, Amadeu Valentí.

Valentí ha explicat a 'El matí de Catalunya Ràdio' que quan varen parlar amb els tècnics del ministeri els van respondre que «era inviable dir-ne catalana, perquè era un subgènere del flamenc, com a rumba gitana».

Segons Valentí, quan Espanya sent l'adjectiu 'catalana' és com si sentís 'tauró a l'aigua!', una actitud que «s'ha d'acabar».

La plataforma defensa l'origen de la rumba catalana com a «diferencial» d'aquest gènere, creada per gent com Pere Pubill i Calaf, Peret, o per José María Valentí, el Chacho, i asseguren que representa «la filosofia de vida del poble gitano català, a qui no s'ha de prendre els seus orígens».