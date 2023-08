L'AELC rebutja «la decisió unilateral de l'Ajuntament de Palma d'introduir el castellà en la convocatòria dels premis literaris Ciutat de Palma»

L'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) expressa el seu rebuig cap a «la decisió unilateral de l'Ajuntament de Palma d'introduir el castellà, una vegada més, en la convocatòria dels premis literaris Ciutat de Palma».

Els guardons, creats per l'Ajuntament de la ciutat l'any 1955, han tengut com a objectiu el foment de la creació en la llengua catalana i la promoció i difusió de la nostra literatura des de l'any 1979. Per aquest motiu, «la convocatòria d'uns guardons bilingües resulta inadmissible, i encara més en un context de minorització i d'atac orquestrat contra la nostra llengua», comuniquen des d'AELC.

«Marcadament arbitrària i ideològica, la decisió de l'actual regidoria de cultura suposa un greuge més al prestigi dels guardons i fomenta la desafecció entre els creadors literaris, no només per la justificació pública que se n'ha fet, sinó també per la situació d'interinitat i d'intermitència a què canvis com aquest sotmeten el certamen després de cada mandat polític, retornant-lo als anys més foscos de la història recent de les Illes Balears», expliquen des de l'AELC.

D'aquesta manera, des de l'associació exigeixen que «el seny s'imposi i que l'Ajuntament de Palma reconsideri la seva posició i sigui respectuós amb més de quaranta anys d'història democràtica dels premis».