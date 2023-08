Ha mort l'intel·lectual antifeixista Gilles Perrault, autor de 'L'orquestra Roja'

L’escriptor, intel·lectual i periodista Gilles Perrault, conegut per la seva lluita contra el feixisme a tot Europa, ha mort als 92 anys a Normandia, segons ha confirmat la seva família.

Gilles Perrault, la novel·la del qual 'El jersei vermell' va contribuir a desencadenar el debat sobre la pena de mort a França, ha mort, segons va anunciar la seva família aquest dijous. Tenia 92 anys. «Puc confirmar que va morir als 92 anys, en la nit del 3 d'agost, d'una aturada cardíaca», va declarar una font de la seva família.

L'autor va néixer com Jacques Peyroles. De petit va ser víctima del nazisme i va condemnar la violència i la tortura de molts estats. Va estudiar a l'Institut d'Estudis Polítics de París i va treballar diversos anys com a advocat abans de convertir-se en periodista, va cobrir esdeveniments com els Jocs Olímpics de Tòquio i els problemes de la població negra als Estats Units. Després com a novel·lista va escriure sota el pseudònim de Gilles Perrault. Entre 1956 i 2020, va escriure desenes de llibres d'espionatge, aventures i investigació.

Una de les seves primeres novel·les que va aconseguir un èxit va ser Els Parachutistes (1961), que està inspirada en el seu servei militar a Algèria. En 1978 va publicar El jersei vermell, que qüestionava la condemna d'un home, Christian Ranucci, que havia estat decapitat dos anys abans pel segrest i assassinat d'una nina de vuit anys en 1974. El llibre, del qual es van vendre prop d'un milió d'exemplars, va suscitar un viu debat sobre la pena de mort, que França va acabar abolint en 1981.

Perrault va ser condemnat dues vegades per difamació a la policia pel cas, una vegada durant una entrevista i després pel material d'un altre llibre sobre el cas. Va passar anys intentant que es reobrís el cas de Ranucci, sense èxit. «No és un sprint, és una marató», va declarar en 2006, amb l'esperança que es reobrís el cas.

En 1982 va escriure 'L'Orquestra Vermella' on narra la història d'una organització única en l'espionatge mundial: la xarxa d'espies soviètics que va causar estralls en les files nazis durant la segona guerra mundial.

En 1990 va publicar 'El nostre amic el Rei', una altra obra aclamada per la crítica, que posava llum sobre els 30 anys de regnat d'Hassan II del Marroc, en el qual descriu el règim de terror, les tortures i les desaparicions en aquest país. «Els llibres de Gilles Perrault marquen a la meva generació», ha declarat Pierre Haski, President de Reporters sense Fronteres. També va treballar en adaptacions cinematogràfiques de diversos dels seus llibres, com Le Dossier 51, de la qual també va escriure el guió. El seu llibre Le Garçon aux yeux gris va ser adaptat per André Téchiné per a la pel·lícula Els Égarés.

Gilles Perrault també va escriure les seves memòries en tres volums entre 1995 i 2004.