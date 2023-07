Aquest divendres, presentació de Moixa Mental Neo a Univers del còmic de Palma

Aquest divendres dia 28 de juliol el col·lectiu d’acció creativa Moixa Mental presenta la quarta entrega de la seva publicació trimestral Moixa Mental Neo a Univers del còmic al carrer Nuredduna, 7 de Palma, a les 19:00 hores.

La iniciativa parteix d’un grup d’artistes que durant la pandèmia varen decidir compartir mensualment les seves creacions i ajuntar-les en una publicació digital que, en un primer moment es va dir Cerebreco. Aquesta publicació va tenir 12 números segons el compromís acordat i va acabar amb una publicació en paper on es va fer el recull de tot l’any. D’aquesta llavor neix el col·lectiu amb la seva primera acció: una pàgina web on es presenten obres dels diferents membres. Des de la il·lustració al relat, passant per la poesia, el collage, la crítica cinematogràfica, l’assaig i l’humor. El col·lectiu cerca establir un punt on la contracultura, que malauradament ha desaparegut a les Illes, pugui recuperar la seva visibilitat.

En aquesta presentació es comptarà amb la presència de la cervesa Moixa, eventual companya no sols del nom sinó també de filosofia.

Més informació al web: https://moixamental.cat/dates