L'EiMa torna a Maria de la Salut com a festival d’arts escèniques i espai de reflexió

Joves creadors i creadores de diferents punts de l’Estat encetaran els dies 21 i 22 de juliol a Maria de la Salut el festival d’arts escèniques EiMa en una trobada que neix amb el desig de dialogar entorn de les diferents realitats, vivències i plantejaments sobre la creació emergent. Serà el punt de partida d’una octava edició que continuarà fins al divendres 4 d’agost amb espais de reflexió, exposicions i, sobretot, espectacles, performances, peces de dansa, de teatre documental i música.

Diumenge, 23 de juliol, a partir de les 19 h, es presentaran treballs de les joves creadores que hauran participat en la trobada de reflexió: 'Vertebrata', de la gallega Alejandra Balboa, un viatge emocional on el cos és mogut pel soroll que l'habita; 'Está to impro', d'Status Colectivo, performance de dansa-moviment basada en la improvisació com a eix principal; 'Altrego', de Cia D’Ones, peça curta de dansa contemporània que pren com a punt de partida la naturalesa egocèntrica i relacional de l'ésser humà; 'Trenta-set i mig', de Mariona Jaume i Maya Triay, espectacle que explora la interacció entre dues realitats diferenciades; i 'Recerca', dels bascs Tripak Colectiboa, sobre crisi, la decadència i les relacions acurades.

'Pensar i fer des de la ruralitat' és el títol de la jornada professional que se celebrarà el dimecres 2 d’agost, de 10 a 18 h a Ca ses Monges. Conduïda per Margalida Ramis, activista ecologista, portaveu del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), amb la participació de Laura Siles, representant de Mutur Beltz, iniciativa de la Vall de Carranza a Biscaia per promoure l'ovella carranzana, actualment en perill d'extinció; Alelí Mirelman, directora de projectes de creació artística a Casa Planas; Aina Calafat, responsable d’incidència i projectes Internacionales en SEAE (Societat Espanyola d’Agricultura Ecològica); Lluïsa Febrer, artista multidisciplinari, il·lustradora, fotògrafa i muralista; i Isabel Ferreira, directora artística del Festival Arbola a Navarra.

A partir de les 19 h, a es Pujolet, es podrà gaudir dels espectacles 'I, Her, Me', de la companyia italiana Atacama, sobre les contradiccions de l'ànima humana; 'Materia Bosque', selecció de vídeo-creacions que celebren la força poètica dels arbres i el bosc; i 'Reminiscència', del xilè Malicho Vaca, un assaig documental biogràfic.

Aquesta edició d’EiMa es clausurarà divendres 4 d’agost, a partir de les 19 h també a es Pujolet, amb l’actuació de Joan Català, de Catalunya, que presentarà 'Pelat', una creació d’autor basada en el seu estudi del cos, del moviment, el comportament dels éssers humans, el treball artesanal i les tradicions; la companyia mallorquina UnaiUna i la seva peça 'Goosebump', un camí d’introspecció lligat al moviment instintiu i sensorial; la xilena Paula Sacur, amb un dispositiu escènic, titulat 'Diàspora', per crear consciència del que un cos passa en un procés de migració; i la Cia Daus, de Mallorca, amb 'Oficis oblidats', una improvisació de dansa, pintura i música, on es recuperen aquells oficis en desús.

En el marc del festival també tendran lloc una 'Exposició Camuflada', als bars i botigues de Maria de la Salut, ocupant el poble amb imatges de passades edicions; així com dos projectes comunitaris, guiats per Mariantònia Oliver, directora d’EiMa, amb diversos col·laboradors: 'El so de les lectures', un laboratori intergeneracional sobre el plaer de llegir juntes, i 'Arxiu dels pensaments', sobre el significat de patrimoni en una Mallorca rural totalment transformada i diversa.