Maria de Mar Bonet i Anna Ferrer estrelles del festival Poliritiamia

Els concerts de les artistes illenques Maria de Mar Bonet i Anna Ferrer, els valencians N-340 i les propostes internacionals de la siriana Mais Harb, les franceses Samaïa i el libanès Aleph Abi Saad tanquen aquest cap de setmana la programació de la sisena edició del festival Poliritiamia, dedicat a la música i les danses arrelades al Mediterrani.

El certamen, organitzat per Cultura a través del Institut Valencià de Cultura amb la col·laboració de l'Ajuntament de València i la Diputació de València, ha portat fins al centre de la ciutat de València la música i les danses del Mediterrani, amb concerts gratuïts i formació per al professorat de l'1 al 9 de juliol.

Així, aquest divendres, la menorquina Anna Ferrer presentarà en el Rialto a les 20.00 hores 'Parenòstic', un treball en el qual creació i tradició van de bracet. A les 22.00 hores serà el libanès Aleph Abi Saad qui arribarà a la plaça de l'Ajuntament amb la seva fusió de tres mons: el 'jazz', el flamenc i l'oriental, en un espectacle sense precedents.

El dissabte 8 de juliol la programació començarà a les 18.30 hores amb l'actuació itinerant dels Muixerangues de la Fira, que enguany comptarà amb la Muixeranga d'Algemesí. A les 20.00 hores el Teatre Rialto acollirà la proposta dels valencians N-340, que combina sense complexos tradicions com la valenciana, la mediterrània o la 'rockera'. I a les 22.00 hores serà el torn de la siriana Mais Harb amb l'espectacle 'Arabic music xou', una mescla de cançons pròpies i algunes cançons del folklore àrab, especialment sirià.

La sisena edició de Polirítmia conclourà el diumenge 9 de juliol, també amb un programa doble. A les 20.00 hores en el Teatre Rialto el trio Samaïa presentarà 'Traversées', un repertori que aprofundeix en les tradicions més estimades per les tres cantants i ret homenatge a les llengües regionals de França, així com d'Europa i Orient Pròxim. El colofó final del festival vendrà de la mà de Maria de Mar Bonet a les 22.00 hores en la plaça de l'Ajuntament, que tornarà a demostrar per què és una de les grans referències de la cançó d'autor per tot el món.