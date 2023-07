Ha mort la poeta Anna Campillo als 55 anys d'edat

La poeta Anna Campillo ha mort als 55 anys d'edat, segons ha confirmat l'editorial Trípode.

Nascuda a Mollet del Vallès el 1968, Campillo va guanyar el 38è Premi de Poesia Miquel Martí i Pol i el 13è Certamen Literari de Relat Breu de Santa Eulàlia de Ronçana.

La Fundació Miquel Martí i Pol ha anunciat que publicarà, conjuntament amb Pagès Editors, l'obra 'Udol i llop', amb el vistiplau de la família i amb tot el respecte.

Llicenciada en Filologia Anglogermànica per la UAB, Campillo havia publicat 'Trencadissa', el seu primer poemari, amb l'editorial Trípode i va participar en projectes com l'antologia 'Poesia anglesa i nord-americana contemporània', d'Edicions 62.

Amb 'Trencadissa', publicat el 2022, va guanyar el 13è Certamen Literari de Relat Breu de Santa Eulàlia de Ronçana. També va quedar finalista en el Certamen de Poesia Pare Miret.

L'editorial Trípode l'ha acomiadat a la xarxa amb un missatge emotiu: «Ens vas enamorar com a poeta, però sobretot per com eres: tranquil·la, agradable, sempre amb un somriure sincer i amb les paraules justes i precises. Eres llum i et feies estimar».