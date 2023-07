Pèl de Gall actua al Canet Rock davant 20.000 persones

El grup menorquí Pèl de Gall viu un vertader bon moment. El passat dissabte, 1r de juliol, a Canet de Mar, varen actuar davant 20.000 persones al festival Canet Rock. Eren els tercers en actuar mentre començava a caure el sol amb un aire fresc que corria i ajudava el públic a no passar gaire calor davant d'un directe enèrgic com el seu. Va ser curt, però intens. Hit rere hit, tal com acostumen a ser els concerts del Canet Rock, i el grup menorquí ho va saber defensar en el millor escenari possible.

Cal destacar l'entrega del públic que, des del primer moment, va saltar i cantar a ple pulmó, a més de destacar la participació i connexió que varen tenir en tot moment amb el grup. Un regal escènic en la més pura essència de Pèl de Gall; dinàmic, festiu, potent i alegre per a començar a enlairar una de les nits més esperades i especials de l'any per al públic assistent. Enguany, varen ser els penedesencs Buhos, que precisament varen col·laborar en el darrer disc de Pèl de Gall, Forces d'Atracció, els encarregats de tancar el festival. Al cartell també estaven Stay Homas, The Tyets, Els Catarres, Els Amics de les Arts, Suu i Joan Dausà, entre d'altres.

La gira del grup menorquí no acaba aquí. Després de presentar el nou disc a Catalunya, País Valencià i Menorca, Pèl de Gall passarà aquest proper cap de setmana per Mallorca al Morralla Xop Festival de Cala Ratjada, a mitjanit. També trepitjarà els escenaris de grans festivals catalans com les Barraques de Sitges i més festivals i verbenes de Mallorca. De moment, no s'han anunciat més concerts aquest estiu a Menorca, però en 4 dies han venut totes les entrades per el seu final de gira, que celebraran a Ciutadella el proper 21 d'octubre. El grup ha obert un segon concert el mateix dia a les 18 hores per a poder encabir-hi a més gent i fer així un final de gira apoteòsic.