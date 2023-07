[VÍDEO] Denuncien que l'Ajuntament de Palma ha cancel·lat una obra de teatre per no anar en la seva «línia de programació»

L'actriu Ann Perelló ha denunciat aquest dilluns, mitjançant Twitter, que tres funcions de la seva obra de teatre NUA. (Radiografia d'un trastorn) han estat cancel·lades per part de l'Ajuntament de Palma perquè «'no és la línia d’espectacles que programaran' amb els nous canvis de govern». Aquest ha estat l'argument que ha rebut per part del nou equip de govern de Cort, del Partit Popular, per a censurar una obra sobre els transtorns de conducta alimentària (TCA).

«Me deman quina és 'la línia que programaran' però sobretot me deman si saben que els TCA, el dolor que va associat a aquests trastorns i en general la salut mental no entèn de partits ni de política», ha remarcat Perelló.

Una obra on Ann Perelló parla obertament sobre els trastorns d'alimentació

Tornar a casa després d’anys de viure fora i trobar-te amb els fantasmes dels quals vas fugir. O podríem dir monstre, quan es tracta d’un trastorn d’alimentació. D’això es parla a NUA (Radiografia d'un trastorn). En primera persona i sense filtres. Cruu. De com aquest trastorn va impregnant cada cèl·lula del teu cos i es converteix en una veu que et posseeix. De com la societat ens imposa uns cossos i uns judicis que fan que visquem en un constant restricció/abús. Inclús quan parla de la 'bellesa real'. De com a totes ens afecta. De com la suma de vivències ens va estrenyent més i més la cotilla fins a ofegar-nos. I de com d’això també se’n surt.