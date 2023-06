Dissabte arriba la gran final de la Lliga del Paraulògic

Dos mesos després de l'inici de la competició, el proper dissabte, 17 de juny, es jugarà a Barcelona la gran final de la Lliga del Paraulògic, que ha tengut més de 7.000 participants d’arreu dels Països Catalans i l’Alguer. La partida serà a les 12.00 a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm (Barcelona).

En aquesta darrera partida, hi competiran una cinquantena de jugadors, els classificats en les semifinals d’Andorra la Vella, Palma, Perpinyà, Barcelona i València, i el guanyador de la segona fase a l'Alguer.

L'acte serà obert al públic i tendrà una dinàmica semblant a les semifinals. Els concursants hi participaran en directe, tots a la mateixa sala, dirigits per Pau Vidal, autor dels Minimots, i Nerea Sanfe, reportera a À Punt Directe i a l'APM. L'acte, que vol ser tota una celebració de la nostra llengua i del Paraulògic, serà obert al públic i també es podrà seguir en directe en línia a VilaWeb. Aquells que vulguin assistir-hi com a públic, s’han d’apuntar en aquest formulari.

La primera Lliga del Paraulògic tendrà tres guanyadors, que obtendran de premi un lot del Paraulògic, una subscripció anual a VilaWeb i una capsa regal de Fent País. El primer guanyador, a més, podrà gaudir d’un any de Fibra 300Mb + Mòbil 80Gb + Agile TV de franc amb la companyia catalana de telecomunicacions Parlem, empresa patrocinadora de la competició.