Els Premis Ciutat de Manacor premien les obres literàries de Francesc Pastor, Jordi Santasusagna i Màrius Blàvia

L'acte d'entrega dels Premis Ciutat de Manacor 2023, organitzat per la Institució Pública Antoni M. Alcover i l'Ajuntament de Manacor, ha tengut lloc aquest dissabte migdia a la seu de la Institució. El batle de Manacor, Miquel Oliver, i el delegat de Cultura, Mateu Marcé han fet entrega dels guardons. L'actor manacorí Joan Antoni Sunyer ha conduït un acte que ha destacat la gran participació que ha tengut l'edició literària d'enguany.

Un total de 130 originals s'han presentat a aquesta edició a les categories literàries dels Premis Ciutat de Manacor, una xifra molt més notable que l'any passat. Quant a la procedència dels participants, cal dir que han presentat els seus originals d'indrets d'arreu de la geografia, com ara França (2), Comunitat de Madrid (2), La Rioja (1), País Valencià (13), Catalunya (76) i les Illes Balears (36).

Els Premis Ciutat de Manacor, que impulsa l'Ajuntament de Manacor, condecoren i promocionen projectes acabats d'escriptors emergents o consolidats, d'assaig, teatre, poesia i novel·la. Tots els guardonats, a més de la dotació econòmica, han rebut un plat de ceràmica fet als tallers d'Aproscom. Els Premis Ciutat de Manacor preveuen també l'edició de les obres literàries premiades.

Palmarès dels premis

El Premi Ciutat de Manacor de Poesia Miquel Àngel Riera 2023, dotat amb 3.000 euros, ha estat adjudicat a Francesc Pastor Verdú per l'obra 'Tan fugaç'. El jurat – compost per Sebastià Alzamora, Pere Joan Martorell i M. Magdalena Gelabert – ha acordat elegir aquesta obra per «la bona construcció del poemari, la unitat de l'obra, els versos rítmics i arriba al lector a partir d'un discurs sobre l'existència humana».

El Premi Ciutat de Manacor de Teatre Jaume Vidal i Alcover, dotat amb 3.000 euros, ha estat atorgat a Jordi Santasusagna i Davins per l'obra 'El magatzem'. El jurat – compost per Tomeu Amengual, Francesca Vadell i Antoni Rosselló – ha acordat escollir aquesta obra «pel tema de l'obra, pels diàlegs àgils i ben construïts, així com pels punts d'inflexions interessants i la seva solidesa».

El Premi Ciutat de Manacor de Novel·la Maria Antònia Oliver, dotat amb 5.000 euros, ha estat concedit a Màrius Blàvia Ribé per l'obra 'Infernàlia'. El jurat – compost per Tomeu Matamalas, Pere Antoni Pons i Laura Gost – ha acordat seleccionar aquesta obra «per la lliçó estilística que dona, el domini del llenguatge que fa que la lectura sigui entretinguda i, a més, és una obra exuberant, rica, barroca, enginyosa i divertida».

Durant l'acte també s'ha donat a conèixer la data del lliurament del Premi de Música d'Autor Guillem d'Efak. El guanyador del Premi es comunicarà els dies 7 i 8 de juliol a Porto Cristo.