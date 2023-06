Torna el Bulla'n'barna, el major festival de ball de bot fora de les Balears

Aquest dissabte se celebra a Barcelona la segona edició del festival Bulla'n'barna, la festa de final de curs de les quatre escoles de ball de bot de la capital catalana. Organitzen l'esdeveniment l'Espai Mallorca, La Barraqueta, Va de Bot i Sa Sargantana.

El festival es presenta com el major esdeveniment de música i ball tradicionals illencs celebrat fora de les Illes Balears. Les quatre entitats organitzadores emmarquen aquest acte com la culminació anual de la seva tasca de divulgació i promoció cultural illenca a Barcelona, dirigida tant a locals de la capital catalana com a illencs que hi resideixen i forans d'arreu que s'hi interessen.

L'esdeveniment tendrà lloc a la plaça de la Gardunya amb un taller d'iniciació per als més principants, a partir de les 17h. Posteriorment, començarà la ballada amb l'actuació de Sarau Alcudienc, Sa Torre i Música Nostra, i està previst que duri fins mitjanit