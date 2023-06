[VÍDEO] Suc i Sopes publica el seu segon disc: 'Ja que hi som'

Suc i Sopes inicia un nou camí. Després d'haver llançat 'Mai me pens', el 2022, el seu primer treball de llarga durada, tot autoeditat, el grup camina cap a un nou so, un estil més madur i amb canvis de composició en els membres de la banda. Així, ja està a totes les plataformes el segon disc: 'Ja que hi som', un treball que marca una clara evolució i un nou capítol en la història del grup.

El grup continua expressant vivències i sentiments de la vida amb cançons on tothom es pot sentir identificat en algun moment. Ara, però, la producció i les ganes de canviar un poc l'estil porta el grup a un directe més animat, amb sons electrònics i amb ganes de fer més festa que mai tot i tocar temes sensibles en algunes de les seves cançons. Amor, desamor, la importància de les amistats, la festa i algun tema de protesta umplen aquests 9 temes nous del nou disc.

'Ja que hi som' fa referència a la continuïtat del primer treball 'Mai me pens'. El primer CD de la banda va arribar de forma inesperada i d'aquí en va sortir el títol. Ara, el fet d'haver deixat endarrere les versions i haver encaminat un any de temes propis, la frase «ja que hi som» representa el fet de continuar en aquest camí de créixer i de continuar fent música pròpia, en català i amb la pretensió de créixer com a grup dins el panorama balear.