Irene Solà, Climent Picornell, Míriam Tirado i Caterina Valriu, els autors més venuts en català a la 41a Fira del Llibre de Palma

La Fira del Llibre de Palma, que organitza el Gremi de Llibreters de Mallorca, ha tancat aquest diumenge la seva 41a edició amb un èxit de públic i de vendes que consolida la mostra com una de les manifestacions culturals de més impacte en el calendari anual d'activitats de la capital balear. Més de 15.000 persones han desfilat pel passeig del Born durant els deu dies que ha durat la fira, que enguany ha aplegat la xifra rècord de 22 llibreries.

Un dels aspectes destacables d'aquesta edició ha estat l'increment de visitants joves, sobretot adolescents, que han acudit a la fira atrets per la presència d'autors i autores influents en l'àmbit de la literatura juvenil, com la valenciana Alice Kellen, que aquest diumenge ha congregat més de 300 persones al passeig del Born en la firma dels seus llibres, o Luna Javierre i Rebeca Stones, que dissabte es van convertir en el punt d'atracció del públic juvenil. Aquest fenomen avala el futur del llibre en paper, un dels lemes reivindicatius d'aquesta edició de la Fira del Llibre.



Pel que fa a les vendes, els autors més sol·licitats en aquesta 41a edició de la fira han estat:

En català novel·la per a adults

Irene Solà, amb Et vaig donar els ulls i vas mirar les tenebres (Anagrama).

Climent Picornell, amb La fi d'un món (El Gall Editor).



En català juvenil/infantil

Míriam Tirado, amb Tinc i volcà i no vull respirar (El Cep i la Nansa) i Em dic Goa (B de Blok)..

Caterina Valriu Llinàs, amb Maria Enganxa (Disset).



En castellà novel·la per a adults

Nazareth Castellanos, amb Neurociencia del cuerpo (Kairos).

Eva Garcia Sáenz de Urturi, amb El ángel de la ciudad (Planeta).



En castellà infantil/juvenil

Alice Kellen, amb Donde todo brilla (Planeta) i la resta de la seva obra.

Míriam Tirado, amb Me llamo Goa (B de Blok).



Més de trenta autors

Al llarg dels deu dies que ha durat la fira, més d'una trentena d'autors i autores han presentat i signat els seus llibres, ja sigui a l'espai conjunt habilitat pel Gremi de Llibreters o als estands de les diferents llibreries. Noms com Sebastià Portell, Megan Maxwell, Catalina Alou, Carla Nyman, Gabriel Bibiloni, Nina, Josep Lluís Badal, Andreu Gomila, María Esclapez, Míriam Tirado, Juarma, Joan Jordi Miralles o Cristina Campos són alguns dels que han desfilat per aquesta 41a edició per presentar les seves darreres novetats editorials.



Les activitats dirigides al públic infantil, principalment contacontes i tallers de manualitats, han estat, un any més, un dels punts forts de la fira i han atret famílies senceres, tant als escenaris de la plaça de les Tortugues com el de la plaça de la Reina.



Homenatges

Els homenatges a dos autors de referència de les lletres mallorquines, Maria Antònia Oliver i Antoni Serra, també han estat dos dels actes destacats d'aquesta edició, tot i que la presentació de la novel·la Un gintònic amb na Lònia Guiu, llibre de relats escrit per deu autores destacades del gènere negre en català a partir del personatge de la primera detectiu femenina creada als anys vuitanta per l'escriptora manacorina es va veure alterat per culpa de la pluja.



Àlex Volney, president del Gremi de Llibreters de Mallorca, ha destacat l'èxit de la fira com un exemple de la inquietud cultural de la societat mallorquina. «Enguany hem apostat per una fira que reivindicava el llibre de paper com una eina de reflexió, i crec que la resposta del públic ha demostrat que aquesta és una realitat que compartim llibreters i lectors», ha assenyalat el president del Gremi.