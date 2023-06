Presentació de ‘Bistecs de pantera’ d’Antonina Canyelles a Quars llibres de Palma

El pròxim dia 7 de juny, a les 19 hores, tendrà lloc a Quars Llibres (carrer Parellades, 12 Palma), la presentació del poemari Bistecs de pantera d’Antonina Canyelles (Lapislàtzuli Editorial). La presentació comptarà amb la presència de Laia Malo, Gabriel Camps i Aina Riera.

Antonina Canyelles no deixa indiferent a ningú. Afronta la vida amb la cara ben alta, fa una passa endavant i gosa dir allò que pensa sense por (a diferència d’altres persones que també pensen les mateixes coses, però no baden boca). Extreim de l’editorial aquestes paraules: «La pantera poètica que és Antonina Canyelles recorre amb intenció i sigil les pàgines d'aquest llibre. Es camufla, espera, respira, batega i salta per clavar queixalada als enemics comuns de la nostra existència: religió, patriarcat, poder, alienació, injustícia i tota la resta de desproporcions monstruoses que habiten les selves d'aquest món.»

Un bon moment per gaudir de la poeta punki i irreverent, amb ganes de combatre les injustícies i les falses creences. I ho fa amb la poesia, amb un llenguatge fresc i genuí, que reflecteix un amor per la llengua que ho amara tot.