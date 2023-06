'Non Solum' amb Sergi López al Teatre del Mar

El cap de setmana passat el Teatre del Mar es va omplir de públic i de rialles amb la representació d'Audiència I-real' per part de l'actor i còmic Toni Albà.

Aquest cap de setmana, la gran assistència i les rialles tornen a estar garantides amb 'Non Solum'. Un monòleg escrit i concebut per Sergi López i Jorge Picó a partir de la improvisació, i on el conegut actor Sergi López demostra la seva versatilitat, amb un autèntic ball de personatges. Aquesta comèdia que no deixarà indiferent ningú està dirigida per Jorge Picó.

Desesperadament un home sol es multiplica, desgranant-se en setanta-tres personatges diferents amb l'objectiu de respondre en el seu monòleg a una única pregunta: què està passant aquí? En aquesta comèdia existencial, Sergi López dóna vida a les mil cares d'un personatge que es transforma, canta, s'enfada, riu però que, al mateix temps, dubta relativament de tot en absolut.

'Non Solum" ha obtingut premis com el Max de l'any 2009 per al millor text en català, el Fotogramas de Plata 2009 per a Sergi López com a millor actor, o el Premi Internacional Terenci Moix de la Literatura.

Aquesta comèdia frenètica és una de les representacions programades pels 30 anys del Teatre del Mar. Es pot veure divendres 2 i dissabte 3, a les 20.00 hores; i diumenge 4, a les 18.00 hores. El mateix diumenge, a les 19.30 hores, es farà el cinquè col·loqui d’aquesta temporada organitzat per l’Associació d’espectadors del Teatre del Mar. Josep Antoni Mendiola, crític d’art, teatre i cinema, conduirà el col·loqui obert a tothom que vulgui participar-hi.