Els estralls del turisme, el deteriorament del català, el nostre passat esclavista, la descoberta de la veu i Palma vista per 49 poetes, entre les novetats de Nova Editorial Moll a la Fira del Llibre de Palma

Els efectes no desitjats del turisme, la pèrdua de la pronúncia correcta del català a Mallorca, el passat esclavista de les Balears, la descoberta de la veu o la ciutat de Palma vista per 49 poetes, són alguns dels continguts de les novetats de Nova Editorial Moll de cara a una nova edició de la Fira del Llibre al Passeig del Born a la capital mallorquina, de divendres 26 de maig a diumenge 4 de juny. Moll hi participa amb parada pròpia, tallers i presentacions i signatures d’autors i n’és una de les entitats col·laboradores.

Destaca entre els darrers títols de Moll La desfeta del paradís, del periodista i professor Antoni Janer, amb un extraordinari ressò, no tan sols a les Illes, sinó també a Catalunya. Janell recull els seus reportatges publicats a l’Ara Balears, als quals reflecteix la cara fosca del turisme a les Illes Balears i els efectes que aquesta ha tengut sobre les nostres vides.

A El parlar bleda, el filòleg mallorquí Gabriel Bibiloni dona la veu d’alarma sobre el deteriorament de la pronúncia del català, sobretot a Palma, a Eivissa i a l’àrea de Barcelona, i entre els nins i els joves. Una de les característiques del qual és la substitució del so ‘l’ per la ‘l bleda’, o castellana.

La novel·la del menorquí Josep Maria Quintana L’afortunada vida de Martí Olivar desvetlla com personatges de Catalunya i de les Illes Balears varen fer fortuna amb el patiment humà, amb el comerç d’esclaus, i foren acceptats per la societat del seu temps com a homes respectables i dignes d’admiració. A la narració apareixen figures històriques, com el traficant d’esclaus Antonio López, marquès de Comillas, a qui l’Ajuntament de Barcelona li va retirar l’estàtua pel seu passat; o el mallorquí Antoni Maura, futur primer ministre, qui aquí surt encara com un jove misser.

L’actriu i cantant Nina, autora amb Carla Jover de La meva veu, impartirà a la Fira del Llibre el taller 'Com ensenyar i treballar la veu', recomanat per a docents, professors de música i cant i directors de corals. Guiada per l’Evi, la seva protagonista, La meva veu, adreçada tant a nins i joves com a persones grans, representa una eina imprescindible per a tots aquells que fan servir la veu en la seva activitat.

La col·lecció de poesia Balenguera, degana de les editorials de les Illes, arriba als seus números 182 i 183 amb Umbilical, la obra més personal de Damià Rotger, un periple a través de l’acompanyament en la malaltia, la dignitat en la pèrdua i l’amor incondicional cap a la figura materna; i l’antologia a cura de Miquel Àngel Llauger Palma en vers, que inclou 76 poemes de 49 autors, tots en català, que completen una visió múltiple de Ciutat al llarg de més d’un segle.

La darrera paraula? Memòries d’un soldat metge és la primera traducció catalana, a càrrec de Josep Ramon Santiago, del relat autobiogràfic publicat el 1976 pel metge i escriptor felanitxer Bartomeu Mestre Mestre (1914-1996), sobre les seves experiències a la Guerra Civil. Una altra novetat de narrativa és la recuperació d’El clam dels ametllers, relat que forma part de Clam del desgavell i l’enyorança, segon i darrer títol de Gabriel Tomàs, qui va interrompre de manera abrupta una brillant carrera literària en els anys setanta. I una altra, Aurèlia oculta, història de fugides i d’insòlites trobades amb la qual debuta en la novel·la la jove autora valenciana Éncar Reig Oltra.

Una aportació insòlita de Nova Editorial Moll és El panòptic, assaig del 1787 del filòsof britànic Jeremy Bentham, que proposava un sistema de vigilància que va ser adoptat a la Model de Barcelona i a la vella presó de Palma. Bentham es va anticipar al ‘Gran Germà’ d’Orwell, a l’experimentació amb els estats d’ànims de les persones, com la que fan les xarxes socials, o l’aplicació de criteris mercantils als humans, com els ‘ventres de lloguer’ als nostres dies.

En el capítol de lectures per als més joves destaquen La Reina dels Embulls, de l’actriu Aina Zuazaga i la il·lustradora Marina Zapata, primer conte de la col·lecció Viatge al món de n’Aina; La màgia dels secrets, delicada aproximació al maltractament als infants de Cecília Giménez, ‘La Fada Despistada’; i La Sibil·la, primera adaptació per als nins del cant ancestral, que Josep Campins i Robert Campillo transformen en una història que reivindica la preocupació pel canvi climàtic.

De temàtica ecològica són, així mateix, La cabellera de Posidó, estudi divulgatiu sobre la posidònia d’Albert Herranz; i Brunziments, una tasca col·lectiva sobre els pol·linitzadors encapçalada per la poeta Laia MaLo i l’ambientòleg Jaume Reus. Tots aquests títols responen a la línia de mantenir viu el catàleg històric del segell Moll i de fer-lo créixer amb l’aposta decidida per noves temàtiques i autors.

Activitats de Nova Editorial Moll a la Fira del Llibre de Palma:

Diumenge 28, a les 17 h: 'Lluor de vers'. Recital de poesia a càrrec de Laura Riera, Damià Rotger Miró (Umbilical), Pilar Vargas i Emili Sánchez-Rubio.

Dijous 1, a les 17 h: Presentació d'El parlar bleda, amb Gabriel Bibiloni i Joan Melià.

Divendres 2, a les 17 h: 'Com ensenyar i treballar la veu'. Un taller recomanat per a docents, professors de música i cant i directors de corals. A càrrec de Nina, autora de La meva veu.

Dissabte 3, a les 10.30 h. Viatge al món de n’Aina. La Reina dels embulls. Contacontes.

Dissabte 3, a les 18 h: La Sibil·la: Taller infantil, amb Robert Campillo. De 4 a 10 anys.

Diumenge 4, a les 12.30 h: Presentació de La darrera paraula, amb Óscar Aguilera, Maria del Carme Mestre i Josep Ramon Santiago.

Signatures a la parada de Nova Editorial Moll:

Dijous 28, a les 16 h: Damià Rotger (Umbilical)

Dijous 1, a les 18 h: Gabriel Bibiloni (El parlar bleda)

Divendres 2, a les 18 h: Nina (La meva veu)

Dissabte 3, a les 11.30 h: Aina Zuazaga (Viatge al món de n'Aina. La Reina dels Embulls)

Diumenge 4, a les 11 h: Albert Herranz (La cabellera de Posidó)

Diumenge 4, a les 12 h: Cecilia Giménez (La màgia dels secrets)