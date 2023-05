El Consell edita un mapa amb 20 rutes de senderisme cultural de la Serra de Tramuntana

El Consell de Mallorca, a través del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, edita un mapa topogràfic de la Serra de Tramuntana a escala 1:50.000 amb 20 itineraris senyalitzats. Es tracta de propostes de senderisme i descoberta patrimonial pels 20 municipis que conformen la Serra de Tramuntana i coincideixen amb els descrits al llibre ’Rutes culturals, poble a poble’, també editat pel Consorci l’any 2019.

L’elaboració cartogràfica i el disseny del mapa ha estat a càrrec de l’Editorial Alpina, empresa especialitzada en publicacions de caràcter excursionista. S’han imprès 3.000 exemplars que es distribuiran entre els municipis de la Serra de manera gratuïta.

El mapa consta de dues cares, una de la zona nord i l’altra de la zona sud de la Serra de Tramuntana. Hi estan senyalitzats els elements patrimonials (castells roquers, forns de calç, sistemes hidràulics, marges, cases de neu, possessions, sitges i talaies), el transport públic i els refugis. Al mapa també s’indica la delimitació del Patrimoni Mundial, els senders del GR i les principals pistes.

Les 20 rutes són una invitació a descobrir i explorar els elements etnològics que varen possibilitar la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial. Indiquen des de racons que amaguen sistemes hidràulics o cases de neu fins a zones més visibles i visitades com el castell d’Alaró o els miradors de Son Marroig.

De cada una de les rutes s’indica el nivell de dificultat, el temps estimat, la distància i si és circular o d’anada i tornada. A més a més, totes elles tenen un QR que dirigeix al web oficial del Consorci des d’on es pot descarregar el track de la ruta en format GPX. Les 20 rutes senyalitzades al nou mapa de senderisme cultural per la Serra de Tramuntana són les següents:

- Andratx. S’Arracó – La Trapa – Ses Basses – s’Arracó

- Calvià. Es Capdellà – Galatzó – Naveta de ses Sínies – Es Capdellà

- Palma. Establiments Vell – Sarrià – Bunyolí – Establiment Vell

- Puigpunyent - Sa Resclosa – Son Fortesa – Puigpunyent

- Estellencs - Port d’Estellencs - Estellencs

- Banyalbufar – es Rafal – Planícia – Aljub des Cristians – Banyalbufar

- Esporles. Sa Granja – Coll des Pi – Banyalbufar

- Alaró – Son Penyaflor – Castell – Pla des Pouet Es Verger – Alaró

- Valldemossa – Can Costa – Ermita de la Trinitat – Valldemossa

- Deià – Cala Deià – Torre de sa Pedrissa – Deià

- Bunyola – Raixa – Alfàbia

- Santa Maria – Son Torrella – Son Pou – Santa Maria

- Lloseta – Son Ordines – Tossals verds – Lloseta

- Sóller – Can Jeroni Gros – Can Prohom – Sóller

- Fornalutx – Binibassí – Biniaraix – Font de s’Alqueria – Fornalutx

- Escorca. Lluc – Casa de neu de Son Macip – Casa de neu d’en Galieu – Lluc

- Mancor de la Vall – Oratori de Santa Llúcia – Biniarroi – Mancor

- Selva – Moscari – Binibona – Caimari – Selva

- Campanet – Església Sant Miquel – Fons Ufanes – Campanet

- Pollença – El Calvari – Puig de Maria - Pollença