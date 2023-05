[VÍDEO] Amb el lema 'Som de llibre', la 41a Fira del Llibre aplegarà 22 llibreries a Palma

La 41a edició de la Fira del Llibre de Palma, que organitza el Gremi de Llibreters de Mallorca, aplegarà 22 llibreries del 26 de maig al 4 de juny al passeig del Born. Al llarg d'aquests deu dies, la mostra ofereix un extens programa d'activitats que inclou presentacions de novetats editorials, signatures amb els autors, tallers, contacontes, recitals de poesia i de relats eròtics, concerts i un homenatge a dos autors de referència de les lletres mallorquines: Maria Antònia Oliver i Antoni Serra. El professor emèrit de Didàctica de les Habilitats Lingüístiques de la UIB i autor de la col·lecció 'De mica en mica', Ramon Bassa, serà l’encarregat de fer el pregó de la 41a edició de la Fira del Llibre de Palma.

Més d'una trentena d'escriptors que presenten novetats editorials seran, durant aquests deu dies, a Palma per presentar les seves obres i signar llibres, ja sigui als espais comuns habilitats pel gremi, al recinte firal, com als estands individuals de les diferents llibreries. Entre els autors que han confirmat la seva presència destaquen noms com Sebastià Portell, Imma Monsó, Megan Maxwell, Sandra Miró, Krao, Rebeca Stones, Catalina Alou, Dora Muñoz, Irene Solanich-Sanglas, Raquel Gámez-Serrano, Miquel Àngel Ballester, Carla Nyman, Míriam Tirado, Marta León, Luna Javierre, Defreds, María Esclápez, Gabriel Bibiloni o Alice Kellen.

Enguany, la Fira del Llibre de Palma vol reivindicar públicament la cultura del llibre de paper i el paper de les llibreries com un oasi de la cultura i el benestar on deixar-se aconsellar pels millors professionals. L’objectiu dels llibreters és defensar la lectura conscient, sense pressa, en la línia de l’Slow Living, i amb la voluntat d’aconseguir que la lectura sigui una actitud davant la vida.

Amb el lema 'Som de llibre', la imatge del cartell té com a protagonista la il·lustració d'una al·lota que mostra orgullosa un llibre que sosté amb les mans i amb els braços alçats. Una de les altres novetats és que el programa de mà s'ha dissenyat en format butxaca perquè sigui més pràctic i portable. El lema 'Som de llibre' també ha servit de leitmotiv per a la campanya de vídeos que es difondran a través de les xarxes del gremi i on els diferents llibreters que participen en la mostra conviden el públic a visitar-la.

Aquí podeu consultar el programa.