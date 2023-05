'Màtries', converses amb escriptores rellevants de la literatura actual com a protagonistes

La Fundació Mallorca Literària presenta una nova edició del cicle Converses sota el títol 'Màtries: Noves mirades per reescriure el món'. Un programa d’activitats que vol posar el focus en la narrativa més actual escrita per dones, una literatura que aborda temes com l’emergència climàtica, l’auge dels autoritarismes, la intel·ligència artificial, l’empoderament femení o la transformació dels afectes, que observa i escriu el món des d’una mirada nova. Una selecció d’autores participaran d’aquestes converses amb altres companyes escriptores, traductores, periodistes o prescriptores, que s’iniciaran el mes de juny i continuaran de setembre a desembre.

Per primera vegada, el cicle Converses comptarà amb participació internacional. En concret, comptarem amb l’escriptora nord-americana Lauren Groff i la sueca Elin Cullhed com a convidades d’excepció, dues autores que representen el bo i millor de la literatura present per rellegir amb elles el món amb mirada nova, desconnectada -si és que és possible- dels anclatges del patriarcat, i alhora recollint les veus i el pòsit d’altres pioneres que mereixen ser reescrites, com Maria de França i Hildegarda de Bingen, Mary Woollstonecraft i Sylvia Plath, entre d’altres. Connectam així amb una de les edicions anteriors del cicle Converses, 'Escriptores amb cambra pròpia', que se centrava en autores patrimonials des de Jane Austen fins a Maria Mercè-Marçal.

Les sessions del cicle Converses començaran el mes de juny i es reprendran el mes de setembre amb una programació que s’allargarà també durant l’any 2024. Converses forma part del projecte [LLEGIR] de la Fundació Mallorca Literària.

Primeres sessions: Lauren Groff i Katixa Agirre

Les dues primeres sessions de Converses seran el mes de juny amb dues cites imprescindibles. La primera, amb l’escriptora nord-americana Lauren Groff, i, la segona, amb l’autora basca Katixa Agirre.

Lauren Groff, autora de la novel·la Matrix (publicada per L’Altra en català el 2022), inaugurarà el cicle Converses el proper 7 de juny a la Sala d’Actes del Centre de Cultura Sa Nostra, a Palma. Serà una conversa amb la també escriptora i traductora de Matrix, Míriam Cano. Ambdues escriptores conversaran sobre la novel·la Matrix, que relata la història d’empoderament, sororitat i feminismes de Maria de França, primera escriptora de la literatura francesa. La sessió serà en anglès amb servei de traducció simultània.

També durant el mes de juny, dimecres 14, Katixa Agirre, autora de la novel·la De nou centaure (publicada en català per La Segona Perifèria el 2022), conversarà amb la poeta i professora de la UIB Noèlia Díaz Vicedo a la Llibreria Drac Màgic de Palma. Les crisis globals i personals, els canvis tecnològics, el gènere i els cossos seran sens dubte presents en aquesta xerrada entre les dues autores.

Continuen les Converses amb més autores de renom

Les següents sessions de Converses transcorreran entre els mesos de setembre i desembre i estaran protagonitzades per una selecció d’autores de pes en la literatura actual. Parlam de noms, nacionals i internacionals, tan destacats com els d’Elin Cullhed, autora de la novel·la Eufòria, sobre el darrer any de vida de Sylvia Plath (premi August Prize 2021); Roser Cabré-Vedriell, autora d’Aioua; Alejandra Parejo, Una madre, o Mercè Climent, No hi havia a València..., en conversa amb altres escriptores i prescriptores com Anna Guitart, Glòria de Castro i Lucia Pietrelli.