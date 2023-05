Toni Albà du 'Audiència i-real' al Teatre del Mar

Del 26 al 28 de maig, l'actor i humorista Toni Albà oferirà l'espectacle 'Audiència i-real' al Teatre del Mar, Palma.

Hi havia una vegada un rei... Així comencen molts contes i llegendes populars que continuen fascinant les ments més innocents de la nostra societat. Aquestes ments imaginen móns meravellosos que li són totalment inaccessibles. Per això volen saber-ne tots els detalls i en aquest intent de conèixer com funcionen, poder imitar-los en les seves maneres, per ser com ells... o això creuen.

Imaginem un estat modern on l'antic cap d'estat és un monarca retirat, que un dia ha de presidir un acte oficial, una audiència (irreal en aquest cas) davant del seu poble.

Aquest és el primer espectacle amb què Toni Albà va començar a imitar el conegut Rei del Polònia. En aquesta ocasió el Rei fa una insòlita audiència a l'estil d'una roda de premsa on el públic pot demanar-li tot el que vulgui.