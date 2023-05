L'OCB de Manacor organitza una xerrada sobre la història de la llengua catalana

El proper dilluns, 29 de maig, Maria Magdalena Gelabert, doctora en llengua i literatura catalanes, oferirà una xerrada sobre la història de la llengua catalana. La conferència l'organitza l'Obra Cultural Balear (OCB) de Manacor, en el marc de la iniciativa Dilluns de l'Obra, a la sala La Fornal a les 20 hores.

Maria Magdalena Gelabert-Miró va néixer a Manacor l'any 1964. És filòloga i escriptora. Fou directora de la Institució Pública Antoni Maria Alcover. És una gran coneixedora i admiradora alhora de la vida i l'obra de Mossèn Alcover, de qui ha escrits diversos estudis i publicacions. És també a especialista en cultura popular. Actualment, exerceix de professora de català a l’Institut d’Ensenyament Secundari Mossèn Alcover, de Manacor.

El 2017, li concediren el Premi 31 de Desembre per la difusió de la llengua. El 2018, va rebre el Premi Mallorca d’assaig per l’obra ‘Antoni Maria Alcover i les Dones’. A més, el mateix any va guanyar el Premi Antoni Maria Alcover d’Assaig per l’obra ‘La dona a les Rondalles Mallorquines, un estudi de la figura femenina dins la gran obra d'Antoni M. Alcover’.